Сб, 20.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Илзе Винькеле возглавит совет движения "За!"

Илзе Винькеле ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В субботу, 20 февраля, на заседании совета движения "За!" новым председателем совета была избрана бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщила представитель движения Амалия Брувере.

Совет является партийным учреждением, в которое входят правление, депутаты, члены Кабинета Министров, члены Наблюдательного совета и представители подразделений.

Ближайшая цель совета под руководством Винькеле будет состоять в том, чтобы утвердить программу "За!" для местных выборов. Движение "За!" примет участие в выборах в более чем десяти крупных городов и краев Латвии.

Экс-министр здравоохранения сменит на должности Марию Голубеву, избранную лидером фракций Сейма "Для развития/За!".

"Я убеждена, что совет - это место для создания партийных подразделений и политически активных идей, демократический инструмент, который может дать нашим представителям в Сейме и правительстве темы, задачи, а также направить их на реализацию важных для нас идей", - прокомментировала Винькеле.

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