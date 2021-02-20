Илзе Винькеле возглавит совет движения "За!"
В субботу, 20 февраля, на заседании совета движения "За!" новым председателем совета была избрана бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщила представитель движения Амалия Брувере.
В субботу, 20 февраля, на заседании совета движения "За!" новым председателем совета была избрана бывшая министр здравоохранения Илзе Винькеле, сообщила представитель движения Амалия Брувере.
Совет является партийным учреждением, в которое входят правление, депутаты, члены Кабинета Министров, члены Наблюдательного совета и представители подразделений.
Ближайшая цель совета под руководством Винькеле будет состоять в том, чтобы утвердить программу "За!" для местных выборов. Движение "За!" примет участие в выборах в более чем десяти крупных городов и краев Латвии.
Экс-министр здравоохранения сменит на должности Марию Голубеву, избранную лидером фракций Сейма "Для развития/За!".
"Я убеждена, что совет - это место для создания партийных подразделений и политически активных идей, демократический инструмент, который может дать нашим представителям в Сейме и правительстве темы, задачи, а также направить их на реализацию важных для нас идей", - прокомментировала Винькеле.