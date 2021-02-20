Илзе Винькеле возглавит совет движения "За!"

Ближайшая цель совета под руководством Винькеле будет состоять в том, чтобы утвердить программу "За!" для местных выборов. Движение "За!" примет участие в выборах в более чем десяти крупных городов и краев Латвии.

"Я убеждена, что совет - это место для создания партийных подразделений и политически активных идей, демократический инструмент, который может дать нашим представителям в Сейме и правительстве темы, задачи, а также направить их на реализацию важных для нас идей", - прокомментировала Винькеле.