Ефремов отправлен обратно в колонию

"В итоге попросил навестить артиста, а мне говорят: "Не получится. Уже отбыл обратно". Я конечно, удивился, но расспросы здесь неуместны: нам никто не будет объяснять, по каким причинам осужденный поехал по этапу. Но от самого Ефремова я слышал, что в колонии ему нравится куда больше. Там он задействован на производстве, всегда занят работой, мысли не лезут в голову. К тому же там более свободное передвижение, чем в СИЗО: можно бывать на улице, ходить по территории. А в изоляторе все время сидишь в четырех стенах", - сказал он.