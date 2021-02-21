Ефремов отправлен обратно в колонию
Утром 20 февраля сотрудники ФСИН вывели Михаила Ефремова из СИЗО. Актер был отправлен обратно в колонию. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Утром 20 февраля сотрудники ФСИН вывели Михаила Ефремова из СИЗО. Актер был отправлен обратно в колонию. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Теперь Ефремову предстоит несколько сотен километров между Москвой и Белгородом преодолеть за 3-4 дня пути тюремным спецпоездом.
Правозащитников о перемещениях осужденного информировать не обязаны.
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников решил заглянуть к Михаилу Олеговичу, но в СИЗО его не оказалось.
"В итоге попросил навестить артиста, а мне говорят: "Не получится. Уже отбыл обратно". Я конечно, удивился, но расспросы здесь неуместны: нам никто не будет объяснять, по каким причинам осужденный поехал по этапу. Но от самого Ефремова я слышал, что в колонии ему нравится куда больше. Там он задействован на производстве, всегда занят работой, мысли не лезут в голову. К тому же там более свободное передвижение, чем в СИЗО: можно бывать на улице, ходить по территории. А в изоляторе все время сидишь в четырех стенах", - сказал он.
Адвокат Ефремова Петр Хархорин, скорее всего, знает, что Ефремов возвращаетс в колонию. С прессой он не общается.