Вс, 21.02.2021
За это за все вы будете гореть в аду Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Ефремов отправлен обратно в колонию

Утром 20 февраля сотрудники ФСИН вывели Михаила Ефремова из СИЗО. Актер был отправлен обратно в колонию. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

Теперь Ефремову предстоит несколько сотен километров между Москвой и Белгородом преодолеть за 3-4 дня пути тюремным спецпоездом. 

Правозащитников о перемещениях осужденного информировать не обязаны.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников решил заглянуть к Михаилу Олеговичу, но в СИЗО его не оказалось.

"В итоге попросил навестить артиста, а мне говорят: "Не получится. Уже отбыл обратно". Я конечно, удивился, но расспросы здесь неуместны: нам никто не будет объяснять, по каким причинам осужденный поехал по этапу. Но от самого Ефремова я слышал, что в колонии ему нравится куда больше. Там он задействован на производстве, всегда занят работой, мысли не лезут в голову. К тому же там более свободное передвижение, чем в СИЗО: можно бывать на улице, ходить по территории. А в изоляторе все время сидишь в четырех стенах", - сказал он. 

Адвокат Ефремова Петр Хархорин, скорее всего, знает, что Ефремов возвращаетс в колонию. С прессой он не общается.

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