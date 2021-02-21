Анна Седокова заговорила о расставании
Популярная певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского спортсмена Яниса Тимму в 2020 году. Новость о своей женитьбе они некоторое время скрывали даже от своих родителей.
Популярная певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского спортсмена Яниса Тимму в 2020 году. Новость о своей женитьбе они некоторое время скрывали даже от своих родителей.
Янис быстро нашел общий язык с детьми Анны. Для 37-летней Седоковой этот брак стал третьим, а для Тиммы - вторым.
Недавно певица сделала публикацию в соцсетях, в которой заговорила о чувствах, когда хочется расстаться.
"У вас было такое чувство, что все? Нам пора расстаться? Что там говорят про книгу и кино?" - спросила Анна у своих подписчиков.
Фолловеры Седоковой не стали молчать, а начали задавать певице встречные вопросы и делиться своими историями. Часть из них предположила, что Анна уже хочет развестись со своим новым супругом.
Недавно в интервью каналу "Матч-ТВ" Седокова впервые рассказала о том, как Янис сделал ей предложение руки и сердца.
"Это было и большое счастье, и катастрофа одновременно. Для меня все стало полной неожиданностью. Я даже не подозревала. Согласилась, конечно. Ревела, смеялась. Удивительные были эмоции", - сказала она.
Анна не стала отрицать, что была уверена, что в ее жизни обязательно появится человек, который станет для нее всем.
"Я точно знала, что встречу его. Мне было так важно знать, что есть кто-то, кому я нужна, кому требуется моя поддержка, кто ради меня будет сворачивать горы", - подытожила она.