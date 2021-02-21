Вс, 21.02.2021
Полтора месяца скинули - уже нормально! Алексей Навальный
Алексей Навальный
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Анна Седокова заговорила о расставании

Популярная певица Анна Седокова вышла замуж за латвийского спортсмена Яниса Тимму в 2020 году. Новость о своей женитьбе они некоторое время скрывали даже от своих родителей. 

Янис быстро нашел общий язык с детьми Анны. Для 37-летней Седоковой этот брак стал третьим, а для Тиммы - вторым.

Недавно певица сделала публикацию в соцсетях, в которой заговорила о чувствах, когда хочется расстаться. 

"У вас было такое чувство, что все? Нам пора расстаться? Что там говорят про книгу и кино?" - спросила Анна у своих подписчиков.

Фолловеры Седоковой не стали молчать, а начали задавать певице встречные вопросы и делиться своими историями. Часть из них предположила, что Анна уже хочет развестись со своим новым супругом. 

Недавно в интервью каналу "Матч-ТВ" Седокова впервые рассказала о том, как Янис сделал ей предложение руки и сердца. 

"Это было и большое счастье, и катастрофа одновременно. Для меня все стало полной неожиданностью. Я даже не подозревала. Согласилась, конечно. Ревела, смеялась. Удивительные были эмоции", - сказала она. 

Анна не стала отрицать, что была уверена, что в ее жизни обязательно появится человек, который станет для нее всем.

"Я точно знала, что встречу его. Мне было так важно знать, что есть кто-то, кому я нужна, кому требуется моя поддержка, кто ради меня будет сворачивать горы", - подытожила она.

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