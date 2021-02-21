Анна Седокова заговорила о расставании

Янис быстро нашел общий язык с детьми Анны. Для 37-летней Седоковой этот брак стал третьим, а для Тиммы - вторым.

Недавно певица сделала публикацию в соцсетях, в которой заговорила о чувствах, когда хочется расстаться.

"У вас было такое чувство, что все? Нам пора расстаться? Что там говорят про книгу и кино?" - спросила Анна у своих подписчиков.

Фолловеры Седоковой не стали молчать, а начали задавать певице встречные вопросы и делиться своими историями. Часть из них предположила, что Анна уже хочет развестись со своим новым супругом.

Недавно в интервью каналу "Матч-ТВ" Седокова впервые рассказала о том, как Янис сделал ей предложение руки и сердца.

"Это было и большое счастье, и катастрофа одновременно. Для меня все стало полной неожиданностью. Я даже не подозревала. Согласилась, конечно. Ревела, смеялась. Удивительные были эмоции", - сказала она.

Анна не стала отрицать, что была уверена, что в ее жизни обязательно появится человек, который станет для нее всем.