Несмотря на ограничения, на Центральном рынке продают одежду

В передаче заметили, что среди гор носков и ярких шляп есть еще большой ассортимент брюк, свитеров и рубашек. В одном из киосков продавец и покупатель смело рассматривали ассортимент доступных штанов.

В другом киоске можно было увидеть, что кофты и рубашки отделены красно-белой лентой, это вроде бы говорит о том, что товар купить невозможно, но это не так.

В киоске были готовы продать одежду, задали только один вопрос - какой размер нужен. 2

В туннеле Центрального рынка также были открыты два киоска с одеждой, но там висела табличка, что одежду можно купить только по предварительному заказу.

Глава отдела маркетинга и развития SIA Rīgas centrāltirgus Рената Петрова, отметила, что часть торговых точек, такие как здания в квартале Спикери, отдельные торговые киоски и хозяйственные постройки, принадлежат третьим лицам.

"На данный момент эти товары выведены из оборота, то есть, из торговли. Мы составили акт о нарушении, а также направили жалобу за несоблюдение постановлений Кабинета министров", - сообщила Петрова.

Рижская муниципальная полиция проводит проверки, но обеспечить постоянный контроль невозможно.

Подробнее - в сюжете передачи.