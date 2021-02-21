Член правления "Русского Союза" продолжает судиться за отрицание оккупации Латвии

Судебное заседание назначено на вторник, 23 февраля, в 10 часов утра.

Служба государственной безопасности (VDD) ранее сообщала LETA, что возбудила уголовное дело против гражданина Латвии за публичное отрицание оккупации Латвии и прославление военных преступлений, совершенных СССР.

17 июня 2019 года, в день памяти оккупации Латвийской Республики, человек опубликовал "поздравление по случаю праздника" в своем профиле в социальной сети Facebook. По оценке VDD, человек в опубликованной записи, выборочно выбирая и интерпретируя исторические события в своих интересах, отрицал оккупацию Латвии СССР 17 июня 1940 года и интерпретировал это трагическое для латвийского государства и народа событие, как благоприятное населению.

За публичную похвалу, отрицание и оправдание военных преступлений СССР против Латвии и ее жителей закон предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф