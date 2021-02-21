Член правления "Русского Союза" продолжает судиться за отрицание оккупации Латвии

Судебное заседание назначено на вторник, 23 февраля, в 10 часов утра.
Служба государственной безопасности (VDD) ранее сообщала LETA, что возбудила уголовное дело против гражданина Латвии за публичное отрицание оккупации Латвии и прославление военных преступлений, совершенных СССР.
17 июня 2019 года, в день памяти оккупации Латвийской Республики, человек опубликовал "поздравление по случаю праздника" в своем профиле в социальной сети Facebook. По оценке VDD, человек в опубликованной записи, выборочно выбирая и интерпретируя исторические события в своих интересах, отрицал оккупацию Латвии СССР 17 июня 1940 года и интерпретировал это трагическое для латвийского государства и народа событие, как благоприятное населению.
За публичную похвалу, отрицание и оправдание военных преступлений СССР против Латвии и ее жителей закон предусматривает тюремное заключение на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф
Уже сообщалось, что весной 2019 года Филей был избран одним из членов правления LKS. Представители LKS уже фигурировали, или продолжают участвовать в различных уголовных производствах, расследованных VDD.