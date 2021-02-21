Оскорбление полицейского может стать уголовным преступлением, но мнения министерств отличаются

Закон о полиции уже предусматривает, что полицейский находится под защитой государства, но на практике стражам порядка часто приходится бороться за свои права самостоятельно. Между тем Минюст не поддерживает такие поправки по нескольким причинам.

В распоряжении программы De Facto есть видео, где запечатлено, как женщина выражает гнев в адрес полицейских, охранявших полигон Земессардзе

и остановивших машину, в которой она сидела рядом с водителем. Поскольку у водителя не было при себе прав, была вызвана бригада дорожной полиции для выяснения его личности. На видео видно, что женщина, недовольная задержкой, оскорбляет полицейских и в какой-то момент даже пытается уехать.

Один из сотрудников полиции подал гражданский иск против женщины. Перед этим ему самому нужно было выяснить личность ответчицы, ее декларированное место жительства, дождаться ответа и подать иск в суд, полностью уплатив всю сумму госпошлины. Чтобы преодолеть все бюрократические преграды, полицейскому пришлось вложить свои личные ресурсы - никакой поддержки со стороны Государственной полиции в этом деле он не получил.

Предлагаемая сейчас Министерством внутренних дел статья Уголовного закона, предусматривающая уголовную ответственность за оскорбление чести и достоинства представителя власти, если он выполняет возложенные на него официальные обязанности в сфере общественного порядка, будет, скорее всего, применима и к таким случаям. В министерстве считают, что поправки к закону могут помочь предотвратить подобные ситуации.

"Почему в этой ситуации мы сделали акцент на поддержке наших сотрудников? Во время пандемии Covid-19 люди больше не ценят честь и достоинство так, как это, возможно, ценилось 10 и 20 лет назад.

На данный момент эта демократия уже переросла во вседозволенность, и люди не принимают во внимание те последствия, которые могут иметь место", - поясняет Сигне Боле, парламентский секретарь Министерства внутренних дел.

Профсоюз работников внутренних дел Латвии (LIDA) в целом поддерживает намерение и направление поправок, но обращает внимание на тот факт, что несколько законов уже содержат механизмы защиты сотрудников полиции, но они не используются в полной мере.

Глава Госполиции Арманд Рукс, находящийся на своем посту четыре месяца, признает, что, например, по гражданским делам за оскорбление чести и достоинства полиция не может реально помочь своим сотрудникам - это было бы тратой государственных ресурсов в интересах отдельной личности. Однако он подчеркивает, что нападения на сотрудников полиции или неповиновение им не остаются незамеченными: "Есть предусмотренная законом ответственность. Это прямая атака, сопротивление или нападение на представителя власти. Тогда это совсем другая история и другие механизмы. С декабря у нас уже были десятки уголовных дел, которые были возбуждены по этим статьям.

Каждый случай индивидуален, и мы далеко не всегда возбуждаем уголовное дело".

В то же время полиция не может реально защитить честь и достоинство сотрудников полиции. По словам Рукса, уже содержащаяся в Уголовном законе статья, предусматривающая наказание за хулиганство, связанное с сопротивлением представителю государственной власти, также не является решением.

Рукс подчеркивает, что полицейские все чаще оснащаются телесными видеокамерами, поэтому получить доказательства в таких уголовных процессах или делах об административных правонарушениях будет легко. В то же время это будет больше дисциплинировать самих полицейских. Глава Госполиции также признает, что предложенная статья Уголовного закона может быть применена к интернет-комментаторам, которые будут особенно рьяно оскорблять конкретных сотрудников полиции.

В настоящее время Министерство внутренних дел не рассматривает законопроект, поскольку собирает полученные по нему мнения. De Facto установила, что Минюст выступил против поправок. Подчеркивается, что 12 лет назад Сейм декриминализировал любые уголовные правонарушения, связанные с посягательством на честь и достоинство человека, и нет причин возвращаться к такой практике.

Кроме того, правовая защита чести и достоинства других лиц будет поставлена ​​на неравный уровень, особенно за счет выделения определенной группы лиц - представителей власти.