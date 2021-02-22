Пн, 22.02.2021
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Служба неотложной медицинской помощи
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Младшие классы возвращаются за парты. Список "эпидемиологически безопасных" краев

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 22 февраля, возобновляется очное обучение для учащихся 1-4-х классов в 22 самоуправлениях, которые считаются эпидемиологически более безопасными в соответствии с установленными государством критериями.

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний на четверг, 18 февраля, очную учебу могут возобновить 25 самоуправлений, где кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения - Алсунгский, Ауцский, Буртниекский, Цесвайнский, Дагдский, Дурбский, Эргльский, Кегумсский, Крустпилсский, Кулдигский, Малпилсский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Руиенский, Салацгривский, Саулкрастский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Терветский, Вецумниекский и Вецпиебалгский края. 

Однако, самостоятельно оценив эпидемиологическую ситуацию у себя и в близлежащих краях, самоуправления Скриверского, Плявиньского и Цесвайнского краев решили, что ученики 1-4-х классов продолжат дистанционное обучение.

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