Младшие классы возвращаются за парты. Список "эпидемиологически безопасных" краев

По данным Центра по профилактике и контролю заболеваний на четверг, 18 февраля, очную учебу могут возобновить 25 самоуправлений, где кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 ниже 200 случаев на 100 000 населения - Алсунгский, Ауцский, Буртниекский, Цесвайнский, Дагдский, Дурбский, Эргльский, Кегумсский, Крустпилсский, Кулдигский, Малпилсский, Мерсрагский, Наукшенский, Неретский, Павилостский, Плявиньский, Руиенский, Салацгривский, Саулкрастский, Сигулдский, Скриверский, Скрундский, Терветский, Вецумниекский и Вецпиебалгский края.