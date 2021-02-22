Пн, 22.02.2021
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Алексей Навальный
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Путешествия во времена пандемии - быть или не быть?

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Акционные поездки на Тенерифе уже в феврале, в том числе из Таллинна и Вильнюса, поездки в Египет уже в марте - таково текущее предложение нескольких турфирм, пишет Diena.

Например, туристическая компания Novatours широко рекламирует мартовские туры из Латвии, туристическая компания Impro предлагает в марте поездки в Литву и Эстонию, а национальная авиакомпания airBaltic настойчиво рассылает клиентам "горячие предложения" на летние полеты, в том числе в Россию.

В свою очередь и Министерство иностранных дел, и Центр по профилактике и контролю заболеваний подчеркивают: выезжать за пределы Латвии небезопасно, поездки не рекомендуются.

Сами турфирмы заявляют, что во время путешествий будут соблюдаться все правила безопасности, однако призыв эпидемиологов к жителям Латвии остается прежним - не выезжать.

На вопрос о том, есть ли какие-нибудь сигналы, что туристические поездки, например, в Египет и на Канарские острова, могут возобновиться весной, советник министра иностранных дел Мартиньш Дрегерис ответил, что это зависит от эпидемиологической ситуации в Латвии и вытекающей из нее нормативной базы.

"В настоящее время правила Кабинета министров запрещают прямые пассажирские перевозки в третьи страны и из них", - напомнил он.

Пассажирские перевозки в страны ЕС разрешены, но правила могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации - например, пассажирские перевозки в Ирландию, Португалию, Соединенное Королевство в настоящее время запрещены из-за распространение нового штамма вируса.

Также возможность туристических поездок зависит от эпидемиологической ситуации в стране назначения - должна ли при возвращении в Латвию соблюдаться самоизоляция, готова ли страна назначения принимать туристов из Латвии и на каких условиях и т. д.

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