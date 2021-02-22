Трагически погиб рок-музыкант из группы Inokentijs Mārpls

"Скрипс выпал из окна третьего этажа в своем доме", - порталу Apollo.lv рассказал Дамбис, добавив, что деталей смерти музыканта он не знает.

Лидер группы выразил соболезнование и пожелал ушедшему коллеге удачи на том свете.

Скрипс ФОТО: Kaspars Meinerts

Inokentijs Mārpls - панк-рок-группа, которая была основана в Латвии еще во времена СССР - в 1985 году. Это один из легендарнейших коллективов в латвийском андерграунде. Именно Inokentijs Mārpls считают родоначальником тяжелой музыки в Латвии.

ФОТО: Edgars Kalmēns/TVNET

В 2020 году вышел документальный фильм Айи Блей "Мы хотели изменить мир" (Mēs gribējām izmainīt pasauli) о Дамбисе, журналисте Улдисе Рудаке и Скрипсе.