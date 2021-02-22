Пн, 22.02.2021
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Служба неотложной медицинской помощи
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Трагически погиб рок-музыкант из группы Inokentijs Mārpls

ФОТО: Kaspars Meinerts

Трагически погиб бас-гитарист группы Inokentijs Mārpls Иво Станкевичс (Скрипс). Эту новость подтвердил лидер коллектива Раймонд Лагимовс (Дамбис).

"Скрипс выпал из окна третьего этажа в своем доме", - порталу Apollo.lv рассказал Дамбис, добавив, что деталей смерти музыканта он не знает. 

Лидер группы выразил соболезнование и пожелал ушедшему коллеге удачи на том свете. 

Скрипс ФОТО: Kaspars Meinerts

Inokentijs Mārpls - панк-рок-группа, которая была основана в Латвии еще во времена СССР - в 1985 году. Это один из легендарнейших коллективов в латвийском андерграунде. Именно Inokentijs Mārpls считают родоначальником тяжелой музыки в Латвии. 

ФОТО: Edgars Kalmēns/TVNET

В 2020 году вышел документальный фильм Айи Блей "Мы хотели изменить мир" (Mēs gribējām izmainīt pasauli) о Дамбисе, журналисте Улдисе Рудаке и Скрипсе.

Скрипс и Дамбис ФОТО: Пресс-фото

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