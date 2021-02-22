Группа Daft Punk распалась
Группа Daft Punk прекратила свою творческую деятельность, сообщает "Медуза" со ссылкой на Pitchfork.
Группа Daft Punk прекратила свою творческую деятельность, сообщает "Медуза" со ссылкой на Pitchfork.
В качестве прощания с поклонниками группа выпустила видео под названием Epilogue длиной в восемь минут. Кадры для видео взяты из фильма Electroma, который вышел в 2006 году. К кадрам добавлена экран с надписью "1993-2021".
О том, что группа прекратила существование, изданию Pitchfork сообщила представитель музыкантов Кэтрин Фрейзер. Впрочем, причину этого она не назвала.
Daft Punk - французский музыкальный электронный дуэт, образованный в 1993 году Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо.
Достигли значительного успеха к концу девяностых на волне движения хаус-музыки во Франции, создав собственное звучание, смешав элементы электро, хауса, диско и синтипопа. Оказали значительное влияние на формирование собственно французского хауса.
Daft Punk славятся своими тщательно проработанными живыми выступлениями, в которых визуальные элементы и спецэффекты составляют единое целое с музыкой. Важную роль в их творчестве играет визуальная составляющая подачи истории, переплетающаяся с музыкой, к примеру, ношение костюмов роботов на публике и во время живых выступлений.