Группа Daft Punk распалась

В качестве прощания с поклонниками группа выпустила видео под названием Epilogue длиной в восемь минут. Кадры для видео взяты из фильма Electroma, который вышел в 2006 году. К кадрам добавлена экран с надписью "1993-2021".

О том, что группа прекратила существование, изданию Pitchfork сообщила представитель музыкантов Кэтрин Фрейзер. Впрочем, причину этого она не назвала.

Daft Punk - французский музыкальный электронный дуэт, образованный в 1993 году Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо.

Достигли значительного успеха к концу девяностых на волне движения хаус-музыки во Франции, создав собственное звучание, смешав элементы электро, хауса, диско и синтипопа. Оказали значительное влияние на формирование собственно французского хауса.