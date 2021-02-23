Необычная Coca-Cola, 7 премий "Грэмми" и любовь миллионов: а что вы не знали о Daft Punk?

Daft Punk - это двое французских парней (Том Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо) в шлемах. Но изначально это было трио с одним из участников Phoenix.

Любопытно, но отец Тамаса Бангальтера, Даниэль Вангард, был продюсером и автором песен эпохи 70-х, работал он в основном в Европе. Он тоже выпускал довольно интересный материал.

Кстати, Daft Punk изначально назывались в честь песни Beach Boys - Darlin’, но после в издании Melody Maker их назвали "daft punky thrash", что можно перевести как "сумасшедший грязный мусор", тогда Томас и Гай-Мануэль расформировали свою старую группу и создали новую.

У Daft Punk семь премий "Грэмми" (в 2014 году их номинировали в пяти категориях и во всех они победили).

Когда они только начали играть EDM под названием Daft Punk, то никаких знаменитых костюмов роботов не было. Они появились только после выхода дебютного альбома. А шлемы и вовсе появились только после их второго альбома

В 2011 году компания Coca-Cola выпустила ограниченный тираж бутылки, разработанные на основе костюмов Daft Punk. Эта кола продавалась только во Франции. Серия называлась Daft Coke.

Давайте вспомнить семь ярких хитов этого французского коллектива (конечно, их намного больше):

Get Lucky

Harder Better Faster

One More Time

Around the world

Lose yourself to dance

Instant Crush