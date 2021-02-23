Необычная Coca-Cola, 7 премий "Грэмми" и любовь миллионов: а что вы не знали о Daft Punk?
Французский дуэт Daft Punk, появившийся в 1993 году, создал уникальное звучание, смешивая элементы диско, электро, хауса и синтипопа. Сейчас музыканты заявили о распаде. В качестве прощания с поклонниками группа выпустила видео под названием Epilogue длиной в восемь минут. Кадры для видео взяты из фильма Electroma, который вышел в 2006 году. К кадрам добавлена экран с надписью "1993-2021". Об этом пишет "Медуза".