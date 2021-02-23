Бывший муж Полины Гагариной опубликовал ее пикантное фото

Вероятно, так экс-супруг Полины Гагариной своеобразно прорекламировал свои услуги в качестве фотографа.

Поклонники артистки мгновенно отреагировали на снимок. Кто-то удивлен поступком Исхакова, а кто-то в очередной раз восхитился красотой певицы.

"Соскучился", "Смело", "Ну, посмотрим, сколько продержится эта фотография", "Полина не против, что публикуете ее фото?", "Пахнет разборками, ребята", - писали подписчики в комментариях.