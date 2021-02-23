Бывший муж Полины Гагариной опубликовал ее пикантное фото
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков удивил неожиданным поступком. Он размеcтил в Instagram откровенную фотографию певицы. В кадре исполнительница предстает в одном полотенце.
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков удивил неожиданным поступком. Он размеcтил в Instagram откровенную фотографию певицы. В кадре исполнительница предстает в одном полотенце.
Вероятно, так экс-супруг Полины Гагариной своеобразно прорекламировал свои услуги в качестве фотографа.
Поклонники артистки мгновенно отреагировали на снимок. Кто-то удивлен поступком Исхакова, а кто-то в очередной раз восхитился красотой певицы.
"Соскучился", "Смело", "Ну, посмотрим, сколько продержится эта фотография", "Полина не против, что публикуете ее фото?", "Пахнет разборками, ребята", - писали подписчики в комментариях.
Напомним, Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым в 2020 году. 28 декабря мировой суд московского района Печатники расторг их брак. На шоу "Вечерний Ургант" Гагарина рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор. Она призналась, что развод проходит тихо, интеллигентно и по-человечески.