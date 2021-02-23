Вт, 23.02.2021
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Уга Думпис, инфекционист
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Бывший муж Полины Гагариной опубликовал ее пикантное фото

Дмитрий Исхаков ФОТО: https://www.instagram.com/isxakov/?hl=ru

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков удивил неожиданным поступком. Он размеcтил в Instagram откровенную фотографию певицы. В кадре исполнительница предстает в одном полотенце. 

Вероятно, так экс-супруг Полины Гагариной своеобразно прорекламировал свои услуги в качестве фотографа. 

Поклонники артистки мгновенно отреагировали на снимок. Кто-то удивлен поступком Исхакова, а кто-то в очередной раз восхитился красотой певицы.

"Соскучился", "Смело", "Ну, посмотрим, сколько продержится эта фотография", "Полина не против, что публикуете ее фото?", "Пахнет разборками, ребята", - писали подписчики в комментариях. 

Напомним, Полина Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым в 2020 году. 28 декабря мировой суд московского района Печатники расторг их брак. На шоу "Вечерний Ургант" Гагарина рассказывала, что решение о разводе было обоюдным, без скандалов и ссор. Она призналась, что развод проходит тихо, интеллигентно и по-человечески. 

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