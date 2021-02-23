Министр экономики: повышение минимального пособия по простою - вопрос политического соглашения

Витенбергс ранее предлагал разрешить всем магазинам работать. По его мнению, через две недели после того, как некоторым магазинам разрешили продавать полный ассортимент товаров, следует предпринять следующий шаг и позволить и остальным торговцам работать, соблюдая принципы безопасной торговли.

"Мы не говорим об ослаблении ограничений, потому что принцип безопасной торговли разработан совместно с эпидемиологами, и он достаточно строгий. Мы должны смотреть в экономической плоскости, и со стороны правительства было бы безответственно не говорить о том, насколько серьезно страдает сектор розничной торговли", - сказал министр.

Он не отрицает, что "Covid-19" остается с нами, но это создает необходимость в создании условий, которые позволили бы оказывать и получать различные услуги. Кроме того, нужно поддержать мелких розничных торговцев, поскольку в настоящее время работать разрешено в основном крупным торговым сетям.