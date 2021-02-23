Министр экономики: повышение минимального пособия по простою - вопрос политического соглашения
Повышение минимального пособия по простою - это вопрос политического соглашения, заявил на Латвийском телевидении министр экономики Янис Витенбергс.
Повышение минимального пособия по простою - это вопрос политического соглашения, заявил на Латвийском телевидении министр экономики Янис Витенбергс.
Витенбергс ранее предлагал разрешить всем магазинам работать. По его мнению, через две недели после того, как некоторым магазинам разрешили продавать полный ассортимент товаров, следует предпринять следующий шаг и позволить и остальным торговцам работать, соблюдая принципы безопасной торговли.
"Мы не говорим об ослаблении ограничений, потому что принцип безопасной торговли разработан совместно с эпидемиологами, и он достаточно строгий. Мы должны смотреть в экономической плоскости, и со стороны правительства было бы безответственно не говорить о том, насколько серьезно страдает сектор розничной торговли", - сказал министр.
Он не отрицает, что "Covid-19" остается с нами, но это создает необходимость в создании условий, которые позволили бы оказывать и получать различные услуги. Кроме того, нужно поддержать мелких розничных торговцев, поскольку в настоящее время работать разрешено в основном крупным торговым сетям.
Также Витенбергс сообщил, что в Минэкономики считают возможным разрешить с 1 марта работать и косметологам, зарегистрированных в Инспекции здравоохранения. В противном случае механизмы поддержки должны быть пересмотрены, поскольку пособие за простой в размере 500 евро недостаточно для долгосрочного выживания.