Кейт Уинслет чуть не умерла на съемках продолжения "Аватара"

"Это просто замечательно. Ваш разум отключается. Вы не можете ни о чем думать, вы просто смотрите на пузыри перед собой… Мои первые слова, когда я вернулась на поверхность, были: "Я мертва?" Да, я думала, что умерла после 7 минут под водой", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.