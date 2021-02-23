Кейт Уинслет чуть не умерла на съемках продолжения "Аватара"
Звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказала журналу Observer Magazine о съемках картины "Аватар 2".
Звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказала журналу Observer Magazine о съемках картины "Аватар 2".
Актрисе пришлось для съемок находиться под водой.
"Это просто замечательно. Ваш разум отключается. Вы не можете ни о чем думать, вы просто смотрите на пузыри перед собой… Мои первые слова, когда я вернулась на поверхность, были: "Я мертва?" Да, я думала, что умерла после 7 минут под водой", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.
Известно, что Кейт даже прошла курс фридайвинга для роли в блокбастере Джеймса Кэмерона. Актрисе это понравилось, несмотря на интенсивные тренировки.
Кстати, Уинслет побила рекорд Тома Круза по подводным съемкам после того, как он провел шесть минут под водой в "Миссия невыполнима: Племя изгоев".
Премьера картины "Аватар 2" запланирована на декабрь 2022 года.