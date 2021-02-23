Вт, 23.02.2021
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Уга Думпис, инфекционист
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Кейт Уинслет чуть не умерла на съемках продолжения "Аватара"

Звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказала журналу Observer Magazine о съемках картины "Аватар 2".

Актрисе пришлось для съемок находиться под водой. 

"Это просто замечательно. Ваш разум отключается. Вы не можете ни о чем думать, вы просто смотрите на пузыри перед собой… Мои первые слова, когда я вернулась на поверхность, были: "Я мертва?" Да, я думала, что умерла после 7 минут под водой", - цитирует звезду PeopleTalk.ru.

Известно, что Кейт даже прошла курс фридайвинга для роли в блокбастере Джеймса Кэмерона. Актрисе это понравилось, несмотря на интенсивные тренировки. 

Кстати, Уинслет побила рекорд Тома Круза по подводным съемкам после того, как он провел шесть минут под водой в "Миссия невыполнима: Племя изгоев".

Премьера картины "Аватар 2" запланирована на декабрь 2022 года. 

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