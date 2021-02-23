Магазины откроют, а некоторым мастерам салонов красоты разрешат работать: новые решения правительства

В пресс-конференции принимают участие:

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс

Министр экономики Янис Витенбергс

Премьер-министр Кришьянис Кариньш

С 1 марта будут разрешены услуги парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и подологов

С 1 марта будет возобновлено оказание услуг парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и подологов, постановило правительство.

Министерство экономики ранее представило правительству концепцию безопасного оказания услуг красоты на основе анализа рисков, проведенного Инспекцией здравоохранения.

Услуги парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи смогут оказывать с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения.

Клиентам салонов красоты должно быть обеспечено бесконтактное измерение температуры, а при наличии у клиента симптомов респираторного заболевания мастер будет обязан отказать в обслуживании.

Мастера должны пользоваться одноразовыми перчатками и респираторами типа FFP-2 и FFP-3. Клиенты без масок для лица в помещения салонов допускаться не будут. Также правила предусматривают, что клиентам не должны предлагаться напитки, закуски и материалы для чтения.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если площадь помещений салона больше, может быть оборудовано несколько рабочих мест, отгороженных друг от друга барьерами, если обеспечена дистанция 2 метра.

При оказании услуг между мастерами маникюра, педикюра и подологами по крайней мере на уровне лица должен быть установлен защитный барьер.

В салонах красоты должно быть назначено ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Перед входом в салон на видном месте должна быть размещена информация о требованиях, в том числе на русском и английском языках, а также дезинфицирующее средство для рук.

Обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут. После каждого клиента салон должен проветриваться как минимум 15 минут.

Соблюдение этих требований салонами красоты будут контролировать Инспекция здравоохранения, полиция и Центр защиты прав потребителей и полицией.

За нарушение требований может быть сделано замечание или применен штраф в размере до 5000 евро.

С 1 марта могут разрешить работать всем небольшим магазинам

Во вторник, 23 февраля, Кабинет министров концептуально поддержал предложение Минэкономики разрешить работу магазинов площадью до 300 квадратных метров, но окончательное решение будет принято на заседании правительства в четверг, 25 февраля.

Планируется, что в местах торговли с отдельным входом и площадью до 300 квадратных метров все группы товаров можно будет продавать с понедельника, 1 марта.

По словам президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, в результате смогут открыться от 2000 до 3000 магазинов, в которых работают 4000-7000 человек. Большинство таких магазинов находятся не в столице.