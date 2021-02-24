Latvijas Pasts: Посещение почтового отделения - не только необходимость, но и привычка

"Начиная с февраля, мы были вынуждены сократить 155 единиц кассовых систем в отделениях, следовательно, сократить также количество одновременно обслуживаемых клиентов. Конечно, в 10-градусный мороз неприятно стоять на улице в ожидании чего бы то ни было - автобуса или своей очереди на получение услуги. Несмотря на то, что мы все находимся в одинаковой ситуации, клиенты в этих изменениях нередко обвиняют сотрудников почты.
Что же на самом деле происходит в отделениях Latvijas Pasts, и является ли посещение почтового отделения единственной возможностью получить услугу?
В Latvijas Pasts в настоящий момент сложилась своеобразная ситуация. С одной стороны, мы оказываем услуги, с другой – часть почтовых услуг обеспечиваем путем их торговли. На сегодняшний день в стране действует одно условие для поставщиков услуг, которые должны обеспечить площадь 15 квадратным метров на одного человека, и другое – для торговцев, которые должны обеспечить 25 квадратных метров на человека, и Latvijas Pasts, несмотря на двойственность ситуации, соблюдает это условие. Представители полиции, посещающие почтовые отделения, придерживаются именно второй версии в отношении квадратных метров. Поэтому в отдельных рижских почтовых отделениях, где залы обслуживания клиентов компактнее, вместо, например, четырех касс может работать лишь одна. Мы предлагали ответственным учреждениям применить иное регулирование, похожее на то, которое предлагают аптеки, – разрешить обслуживать столько клиентов, сколько касс имеется в зале обслуживания клиентов. Кассы самообслуживания в продовольственных магазинах ведь работают, несмотря на то, что расстояние между ними меньше, нежели в почтовом отделении.
Однако пока к Latvijas Pasts относятся такие же условия, как к торговцам.
Наши клиенты представлены всеми поколениями населения, в этом отношении почта является уникальным учреждением. Поэтому до сих пор для нас было очень важно обеспечить различные виды получения и заказа услуг.
Механизм регулирования очередей Latvijas Pasts предусматривает две возможности – запись в очередь при помощи аппликации или использование системы номерков, явившись лично в почтовое отделение, и обе эти системы взаимно синхронизированы. Однако в условиях, когда около почтового отделения выстраивается очередь, а кто-то обходит ее с заранее заказанным на аппликации номером, между клиентами возникает большое взаимонепонимание, недовольство и конфликты.
Поэтому в некоторых отделениях, где из-за требований безопасности работает лишь одна касса, мы были вынуждены отключить систему дистанционной записи.
Особая ситуация сложилась также в тех почтовых отделениях, которые находятся в торговых центрах, где вообще действуют совершенно другие ограничения для входа в помещения. Конечно, если для того чтобы пройти в почтовое отделение, около входной двери необходимо ждать ненужную клиенту свободную корзину, дистанционная запись теряет смысл. Там, где это возможно, мы огородили вход в почтовое отделение, однако не во всех торговых центрах имеется такая возможность.
Нет одного универсального алгоритма, который можно было бы с одинаковым успехом использовать во всех почтовых отделениях.