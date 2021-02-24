Latvijas Pasts: Посещение почтового отделения - не только необходимость, но и привычка

Мы делаем все для того, чтобы в каждом отделении максимально приспособить ситуацию к конкретным условиям и улучшить обслуживание клиентов. Наши работники регулируют получение номерков, помогают клиенту понять, когда подошла его очередь на получение услуги, ускоряют процесс получения отправлений, сами выполняют многие формальности и вводят данные, чтобы клиентам не приходилось излишне задерживаться в отделении. Там, где это возможно, мы выдаем отправления через служебный вход и даже в окна, чтобы создать альтернативную возможность быстро получить услугу тем клиентам, которые явились лишь за адресованным им отправлением.

Оперативным решением и одновременно ценным вкладом в будущее, которое мы сохраним также после окончания пандемии, станут 18 пакоматов для получения почтовых отправлений, которые мы начали создавать в рижских и региональных почтовых отделениях с наиболее высоким потоком клиентов.

Эти пакоматы пополнят нашу уже существующую сеть, состоящую из 62 пакоматов, к которой мы надеемся уже в ближайшие месяцы добавить еще 120 пакоматов, на приобретение которых объявлена закупка.

Привычка клиентов получать почтовые услуги исключительно в почтовых отделениях крепко укоренилась, однако мы предлагаем пользоваться также возможностями мобильной аппликации Latvijas Pasts и переадресовывать регистрированные отравления на более удобное вам место получения – дом, офис, пакомат или ту или иную автозаправочную станцию Circle-K, где доступна услуга получения почтовых отправлений.

Сейчас для переадресации даже не нужно скачивать аппликацию – с 15 февраля мы предлагаем клиентам очень удобное решение: клиент получает СМС о поступившем отправлении с уникальным адресом информационного WEB центра – кликнув на ссылку, отправление можно незамедлительно передвинуть на другой адрес. Статистика переадресации регистрированных отправлений внушительна – в течение минувшей недели в среднем в день передвинуто около 800 адресов доставки отправлений, что существенно разгрузило почтовые отделения.

До сих пор лишь часть клиентов испробовали возможность получать услуги дома, не посещая почту. Особо это относится к людям старшего поколения, которые по-прежнему предпочитают отправляться в почтовое отделение за пенсией.

Однако наступил самый подходящий момент заказать услугу в Государственном агентстве социального страхования, чтобы впредь получать пенсию по месту жительства и не толпиться в почтовом отделении. Почтальон в месте жительства клиента обеспечивает также и другие услуги – получение отправлений, оплату счетов, выплату наличных денег со счета Почтовой расчетной системы, приобретение и абонирование печатных изданий и др. В регионах этой услугой пользуются охотно, меньше о ней знают именно в крупных городах.