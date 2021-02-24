Ср, 24.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Latvijas Pasts: Посещение почтового отделения - не только необходимость, но и привычка

Председатель правления ГАО Latvijas Pasts Марцис Вилцанс ФОТО: Пресс-фото

"Вот уже несколько месяцев борьба с Covid-19 ведется в режиме строгих ограничений, которые затрагивают совершенно всех, в том числе ГАО Latvijas Pasts. Около почтовых отделений и других учреждений выстраиваются очереди, потому что нам разрешено одновременно обслуживать меньше клиентов", - говорит председатель правления ГАО Latvijas Pasts Марцис Вилцанс. 

Далее повествование ведется от его лица.

"Начиная с февраля, мы были вынуждены сократить 155 единиц кассовых систем в отделениях, следовательно, сократить также количество одновременно обслуживаемых клиентов. Конечно, в 10-градусный мороз неприятно стоять на улице в ожидании чего бы то ни было - автобуса или своей очереди на получение услуги. Несмотря на то, что мы все находимся в одинаковой ситуации, клиенты в этих изменениях нередко обвиняют сотрудников почты.

Что же на самом деле происходит в отделениях Latvijas Pasts, и является ли посещение почтового отделения единственной возможностью получить услугу?

В Latvijas Pasts в настоящий момент сложилась своеобразная ситуация. С одной стороны, мы оказываем услуги, с другой – часть почтовых услуг обеспечиваем путем их торговли. На сегодняшний день в стране действует одно условие для поставщиков услуг, которые должны обеспечить площадь 15 квадратным метров на одного человека, и другое – для торговцев, которые должны обеспечить 25 квадратных метров на человека, и Latvijas Pasts, несмотря на двойственность ситуации, соблюдает это условие. Представители полиции, посещающие почтовые отделения, придерживаются именно второй версии в отношении квадратных метров. Поэтому в отдельных рижских почтовых отделениях, где залы обслуживания клиентов компактнее, вместо, например, четырех касс может работать лишь одна. Мы предлагали ответственным учреждениям применить иное регулирование, похожее на то, которое предлагают аптеки, – разрешить обслуживать столько клиентов, сколько касс имеется в зале обслуживания клиентов. Кассы самообслуживания в продовольственных магазинах ведь работают, несмотря на то, что расстояние между ними меньше, нежели в почтовом отделении.

Однако пока к Latvijas Pasts относятся такие же условия, как к торговцам.

Наши клиенты представлены всеми поколениями населения, в этом отношении почта является уникальным учреждением. Поэтому до сих пор для нас было очень важно обеспечить различные виды получения и заказа услуг.

Механизм регулирования очередей Latvijas Pasts предусматривает две возможности – запись в очередь при помощи аппликации или использование системы номерков, явившись лично в почтовое отделение, и обе эти системы взаимно синхронизированы. Однако в условиях, когда около почтового отделения выстраивается очередь, а кто-то обходит ее с заранее заказанным на аппликации номером, между клиентами возникает большое взаимонепонимание, недовольство и конфликты.

Поэтому в некоторых отделениях, где из-за требований безопасности работает лишь одна касса, мы были вынуждены отключить систему дистанционной записи.

Особая ситуация сложилась также в тех почтовых отделениях, которые находятся в торговых центрах, где вообще действуют совершенно другие ограничения для входа в помещения. Конечно, если для того чтобы пройти в почтовое отделение, около входной двери необходимо ждать ненужную клиенту свободную корзину, дистанционная запись теряет смысл. Там, где это возможно, мы огородили вход в почтовое отделение, однако не во всех торговых центрах имеется такая возможность.

Нет одного универсального алгоритма, который можно было бы с одинаковым успехом использовать во всех почтовых отделениях.

Мы делаем все для того, чтобы в каждом отделении максимально приспособить ситуацию к конкретным условиям и улучшить обслуживание клиентов. Наши работники регулируют получение номерков, помогают клиенту понять, когда подошла его очередь на получение услуги, ускоряют процесс получения отправлений, сами выполняют многие формальности и вводят данные, чтобы клиентам не приходилось излишне задерживаться в отделении. Там, где это возможно, мы выдаем отправления через служебный вход и даже в окна, чтобы создать альтернативную возможность быстро получить услугу тем клиентам, которые явились лишь за адресованным им отправлением.

Оперативным решением и одновременно ценным вкладом в будущее, которое мы сохраним также после окончания пандемии, станут 18 пакоматов для получения почтовых отправлений, которые мы начали создавать в рижских и региональных почтовых отделениях с наиболее высоким потоком клиентов.

Эти пакоматы пополнят нашу уже существующую сеть, состоящую из 62 пакоматов, к которой мы надеемся уже в ближайшие месяцы добавить еще 120 пакоматов, на приобретение которых объявлена закупка.

Привычка клиентов получать почтовые услуги исключительно в почтовых отделениях крепко укоренилась, однако мы предлагаем пользоваться также возможностями мобильной аппликации Latvijas Pasts и переадресовывать регистрированные отравления на более удобное вам место получения – дом, офис, пакомат или ту или иную автозаправочную станцию Circle-K, где доступна услуга получения почтовых отправлений.

Сейчас для переадресации даже не нужно скачивать аппликацию – с 15 февраля мы предлагаем клиентам очень удобное решение: клиент получает СМС о поступившем отправлении с уникальным адресом информационного WEB центра – кликнув на ссылку, отправление можно незамедлительно передвинуть на другой адрес. Статистика переадресации регистрированных отправлений внушительна – в течение минувшей недели в среднем в день передвинуто около 800 адресов доставки отправлений, что существенно разгрузило почтовые отделения.

До сих пор лишь часть клиентов испробовали возможность получать услуги дома, не посещая почту. Особо это относится к людям старшего поколения, которые по-прежнему предпочитают отправляться в почтовое отделение за пенсией.

Однако наступил самый подходящий момент заказать услугу в Государственном агентстве социального страхования, чтобы впредь получать пенсию по месту жительства и не толпиться в почтовом отделении. Почтальон в месте жительства клиента обеспечивает также и другие услуги – получение отправлений, оплату счетов, выплату наличных денег со счета Почтовой расчетной системы, приобретение и абонирование печатных изданий и др. В регионах этой услугой пользуются охотно, меньше о ней знают именно в крупных городах.

Конечно, для почтальонов и других сотрудников почты это сложная пора, потому что работать приходится на грани перегрева. И потому, что необходимо выполнять дополнительные обязанности, регулируя поток клиентов и постоянно приспосабливаясь, например, к переорганизации работы в другом почтовом отделении, которого коснулся Covid-19, и потому, что необходимо справляться с отрицательными эмоциями клиентов, которые особо усилились вместе с новыми ограничениями. Поэтому сейчас приходится считаться как с более длинными очередями, так и с увеличенным сроком доставок.

Каким бы профессионалом ни был почтальон, заменяющий коллегу, в первые дни на новом месте он не достигнет такой же скорости доставки, как постоянный почтальон, которые знает своих клиентов и наизусть помнит все коды входных дверей.

Так же пандемия Covid-19 по-прежнему влияет на доставку почтовых отправлений во всем мире. Вирус продолжает распространяться, он оказывает отрицательное влияние не только на поток международных почтовых отправлений, но и на предоставление услуг и доставку на территории Латвии. Если во время первой волны вируса, когда 90% почтовых отправлений во всем мире перевозились при помощи гражданской авиации и после закрытия границ были отменены также полеты, для нас было важно найти любые возможности доставки отправлений, то в настоящий момент мы уже ищем возможности самой скорой доставки. Например, если видим, что в какой-либо точке отправления длительно стоят на месте, мы ищем альтернативные решения, организуя чартерные рейсы авиасообщения и объединяя различные пути, в том числе используя наземные и водные пути. Все же необходимо считаться с различными событиями, такими, например, как Brexit, которое перед Рождеством на три недели приостановило сухопутную транспортную связь на границах Великобритании.

Это общая для нас всех ситуация, и только мы вместе, ответственно относясь к ограничениям, можем добиться их скорого смягчения.

Поэтому мы можем лишь призвать любого жителя поддержать Latvijas Pasts, считаться с более длительным сроком ожидания, пользоваться получением услуг вне почтового отделения и с пониманием и терпимостью относиться к сотрудникам почты.

Я уверен, что из этого кризиса мы выйдем, став сильнее и опытнее, потому что привычки пользования эл. средой и дистанционными услугами вошли в нашу жизнь, чтобы остаться. В планах развития Latvijas Pasts имеется ряд проектов, осуществление которых в минувшем году задержал Covid-19, притормозивший глобальные поставки и не позволивший нашим международным партнерам предоставить нам необходимые технические решения. Однако в этом году мы целенаправленно продвигаемся вперед и надеемся уже в ближайшее время предложить нашим клиентам несколько услуг, достойных третьей декады 21 века – надежных, цифровых, дистанционных. Это будут удобные решения в области отправки и получения почтовых отправлений. Наша задача - внедрить эти изменения в свои услуги, задача клиентов - освоить их и пользоваться ими".

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