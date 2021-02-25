Актриса Катерина Шпица вышла замуж

Для актрисы это второй брак. Вторым мужем артистки стал фитнес-тренер и фотограф Руслан Панов.

По данным "Комсомольской правды", пара поженилась во дворце бракосочетания на территории "Барвиха Luxury Village".

СМИ сообщат, что 35-летняя Шпица познакомилась с Пановым несколько лет назад, когда начала заниматься в фитнес-клубе.