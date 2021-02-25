Актриса Катерина Шпица вышла замуж
Российская актриса Катерина Шпица вышла замуж. Снимками со свадьбы она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Российская актриса Катерина Шпица вышла замуж. Снимками со свадьбы она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Для актрисы это второй брак. Вторым мужем артистки стал фитнес-тренер и фотограф Руслан Панов.
По данным "Комсомольской правды", пара поженилась во дворце бракосочетания на территории "Барвиха Luxury Village".
СМИ сообщат, что 35-летняя Шпица познакомилась с Пановым несколько лет назад, когда начала заниматься в фитнес-клубе.
Первым супругом Шпицы был актер Константин Адаев, они зарегистрировали брак в 2010 году. Спустя два года актриса родила мальчика, а через некоторое время супруги развелись.