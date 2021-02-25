Чт, 25.02.2021
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Юрий Перевощиков
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Актриса Катерина Шпица вышла замуж

Российская актриса Катерина Шпица вышла замуж. Снимками со свадьбы она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Для актрисы это второй брак. Вторым мужем артистки стал фитнес-тренер и фотограф Руслан Панов. 

По данным "Комсомольской правды", пара поженилась во дворце бракосочетания на территории "Барвиха Luxury Village".

СМИ сообщат, что 35-летняя Шпица познакомилась с Пановым несколько лет назад, когда начала заниматься в фитнес-клубе.

Первым супругом Шпицы был актер Константин Адаев, они зарегистрировали брак в 2010 году. Спустя два года актриса родила мальчика, а через некоторое время супруги развелись.

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