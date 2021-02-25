Агент Жерара Депардье отреагировал на обвинения актера в изнасиловании

Артист полностью опровергает любые обвинения в свой адрес. Арно Фрилле напомнил, что это возобновление старого дела. Он не считает его оправданным.

Кроме того, агент подчеркнул, что у Депардье никогда не было имиджа "ловеласа или дамского угодника". Фрилле предполагает, что кто-то просто хочет на этом нажиться.