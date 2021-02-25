Чт, 25.02.2021
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Юрий Перевощиков
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  • Агент Жерара Депардье отреагировал на обвинения актера в изнасиловании
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Агент Жерара Депардье отреагировал на обвинения актера в изнасиловании

Агент французского актера Жерара Депардье Арно Фрилле отреагировал на обвинения в изнасиловании, предъявленные его клиенту. Об этом сообщает РИА Новости.

Артист полностью опровергает любые обвинения в свой адрес. Арно Фрилле напомнил, что это возобновление старого дела. Он не считает его оправданным.

Кроме того, агент подчеркнул, что у Депардье никогда не было имиджа "ловеласа или дамского угодника". Фрилле предполагает, что кто-то просто хочет на этом нажиться.

Напомним, 23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это было возобновление дела 2018 года, в котором 22-летняя актриса обвинила артиста в харрасменте. Имя актрисы не называется, но утверждается, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо.

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