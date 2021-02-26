"Я в ней порноактрису не видел": Тимур Родригез о съемках клипа "За тобой" и многочисленных романах

Тимур подчеркнул, что если он вспомнит всех тех женщин, с которыми встречался или тусил после концертов, то у него "лопнет лицо" от удовольствия. Тогда артист был не женат и свободен.

"Это было сказочно", - сказал он.

Родригез благодарен всем тем девушкам. Он признался, что потом с ними переписывался, поддерживал связь и был по возможности романтичным.

В клипе "За тобой" с Тимуром снялась настоящая порноактриса. То, что это произошло - случайность. Он объяснил, что им для клипа нужна была скромная девочка. Актриса соответствовала всем критериям. Ее отобрало агентство. Родригез уже собирался вылетать из Москвы на съемки, и тут ему прислали видео.

"Я понимал прекрасно, что даже на этом могу сделать хайп. Рассказать всем, что у меня в клипе снялась порноактриса. А потом я подумал, что если она прислала свои фотографии без ссылок на эти видео, то она просто хотела быть актрисой. И я просто как мужчина, как человек не имею права выставлять ее на обсуждение", - объяснил он.

Видео: Тимур Родригез - "За тобой"

Тимур предпочел поступить как мужчина по отношению к ней. Он был готов на то, чтобы лишиться серьезного шума в соцсетях. Родригез заметил, что, несмотря на род деятельности девушки, она была очень милая и скромная.

"Я в ней порноактрису не видел. Поэтому в клипе все очень мило... Если бы я был артистом, который не женат и может позволить себе снять альтернативную версию... была бы вторая часть, где бы мы реально занимались сексом, а она бы пригласила своих подруг", - пошутил он.