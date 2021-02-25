Чехия - лидер по заболеваемости Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ. На каком месте Латвия?

По оценкам ECDC, за предыдущие две недели, с 8 по 21 февраля, кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии составила 509,5 случая. Хотя уровень заболеваемости в Латвии снизился по сравнению с неделей ранее, он упал еще больше в Испании и Португалии, где заболеваемость Covid-19 до того была выше, чем в Латвии. К началу этой недели 14-дневный показатель уровня заболеваемости выше, чем в Латвии, был только в Чехии, Эстонии, Словакии и Словении.

В Эстонии уровень инфицирования на 100 000 населения за последние две недели достиг 703,5 случая, что является вторым по величине показателем среди стран ЕС и ЕЭЗ. В Литве же уровень заболеваемости продолжает снижаться: по данным ECDC, за последние две недели - 261,1 случая.

В Латвии также снизился показатель 14-дневной смертности от диагностированного Covid-19 на миллион жителей. Латвия находится на шестом месте среди стран ЕС и ЕЭЗ, так как за предыдущие две недели было 106,4 случая. Самые высокие показатели смертности от диагностированного Covid-19 на миллион населения за последние две недели были в Чешской Республике, Испании, Португалии, Словакии и Венгрии. Этот показатель составляет 79,8 в Литве и 51,9 в Эстонии.

Как и неделю назад,

Латвия осталась в темно-красной области карты тревог ECDC, которая показывает, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей превышает 500 случаев. 4

Эстония также находится в темно-красной зоне, а Литва - в красной зоне, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения составляет от 150 до 500 случаев.

Чехия и Словения также попали в темно-красную зону. Темно-красная область также включает некоторые регионы Швеции, Польши, Словакии, Франции, Испании и Италии. На карте туристических предупреждений ECDC большая часть европейской территории находится в красной зоне.