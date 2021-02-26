"Я невиновен, поэтому мне нечего бояться": Депардье прокомментировал обвинение в изнасиловании
72-летний актер Жерар Депардье прокомментировал обвинение в изнасиловании. Об этом пишет Lenta.ru.
72-летний актер Жерар Депардье прокомментировал обвинение в изнасиловании. Об этом пишет Lenta.ru.
"Я невиновен, поэтому мне нечего бояться", - сказал он.
Депардье указал, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств, а судья не поверит в то, что он насильник. Актер подчеркнул, что 10 марта появится в суде и докажет, что против него нет никаких улик.
"Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу", - цитирует Lenta.ru Депардье.
Напомним, 23 февраля стало известно, что Депардье предъявили обвинение в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Это было возобновление дела 2018 года, в котором 22-летняя актриса обвинила артиста в харрасменте. Имя актрисы не называется, но утверждается, что девушка и Депардье были знакомы достаточно хорошо.