"Я невиновен, поэтому мне нечего бояться": Депардье прокомментировал обвинение в изнасиловании

"Я невиновен, поэтому мне нечего бояться", - сказал он.

Депардье указал, что у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств, а судья не поверит в то, что он насильник. Актер подчеркнул, что 10 марта появится в суде и докажет, что против него нет никаких улик.

"Со всеми этими потоковыми каналами, новыми средствами связи, веб-сайтами, социальными сетями мы как будто живем в наушниках, которые постоянно передают негативные и часто ложные и предвзятые новости. Я все это ненавижу", - цитирует Lenta.ru Депардье.