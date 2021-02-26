Гвинет Пэлтроу дала советы о восстановлении после Covid-19. Врачи призвали ее к ответственности

Она советовала лечить последствия коронавирусной инфекции с помощью "интуитивного питания", травяных коктейлей и регулярных посещений инфракрасной сауны.

"Последние несколько дней Гвинет Пэлтроу, к сожалению, страдает от последствий коронавируса. Мы желаем ей всего наилучшего, но некоторые советы, которые она дает, не соответствуют рекомендациям NHS", - сообщил директор NHS England Стивен Поуис.

Он подчеркнул, что к пандемии нужно "отнестись серьезно".

В блоге своего бренда Goop Пэлтроу рассказала, что рано заразилась коронавирусом, после чего у нее повысилась утомляемость. Тогда она обратилась к врачу и разработала программу лечения. Актриса ссылается на статьи, которые якобы подтверждают эффективность методов лечения.

Пэлтроу соблюдает растительную и низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Также она отказывалась от приема пищи до 11:00 каждого дня и ходила в сауну.