3 рекомендации, которые помогут тренировать память, быть бодрыми и снизить тревожность

На первом этапе игры в режиме онлайн соберутся более 140 команд со всей Латвии. Наиболее активно заявки поступали от школьных команд Курземе и Видземе, особенно из Сигулды, Лиепаи, а также Даугавпилса. Первый этап турнира состоится 1 марта, затем последует борьба в полуфинале, в который пройдут 100 команд, а в финале, который состоится 11 марта, стартуют 50 самых эрудированных команд.

"Мы рады видеть, что, несмотря на цифровую усталость и эмоциональное истощение, вызванные дистанционным обучением, по-прежнему так много любознательных школьников и учителей, готовых принять участие еще в одном онлайн-мероприятии. Организуя игру на эрудицию, мы надеемся привлекательным и увлекательным способом побудить молодых людей подружиться с химией. Хотя вопросы подготовлены по общим и различным учебным темам, некоторые из них будут тесно связаны с химической, фармацевтической и медицинской отраслями", - говорит председатель правления АО Grindeks Юрис Хмельницкис.

Конкурс эрудиции "Интеллектуальный турнир" будет проводиться впервые, и его цель - способствовать интересу и мотивации молодых людей к освоению профессий, связанных с химией, фармацевтикой или медициной в ответ на будущую нехватку рабочей силы в этих отраслях. В то же время победители получат ценные призы, которые пригодятся как для учебы, так и для развлечения: планшеты, беспроводные наушники и портативные аккумуляторы.

Для того, чтобы успешно подготовиться как к игре на эрудицию, так и к другим проверкам в школе или за ее пределами, Grindeks подготовил три рекомендации, которые помогут тренировать память, быть бодрыми и снизить тревожность.

#1 Поделите поле на участки!

Один из лучших способов тренировать память и запоминать сложную информацию - это ее визуализация, для чего могут пригодиться как самодельные, так и уже готовые диаграммы, таблицы или текст, в которых наиболее важная информация выделена разными цветами. А если вы хотите проявить особую креативность, то учебный материал также можно превратить в рассказы, песни или даже считалки - доказано, что факты легче запомнить, создавая ассоциации с ними. Также следует учитывать, что к играм на эрудицию, как и к школьным тестам, нужно готовиться вовремя, потому что длительное непрерывное обучение в последнюю минуту не будет эффективным.

#2 Направьте свои мысли на что-нибудь другое!

С другой стороны, чтобы уменьшить беспокойство перед турниром, не бойтесь направлять свои мысли на что-нибудь другое, особенно за час или два до игры. Чтобы разогреть ум перед испытанием, рекомендуется вместе с другими членами команды разгадывать кроссворды, судоку или сыграть в какую-нибудь игру на смартфоне. Отвлечение внимания поможет снизить стресс, укрепит командный дух и способность к сотрудничеству.

#3 Обязательно нужно выспаться!