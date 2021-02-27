В Латвии продолжает снижаться темп вакцинации

В пятницу первую дозу прививки против Covid-19 получили 2583 человека, а вторую - 77 человек. Таким образом, в общей сложности за прошедшие сутки вакцинированы 2660 человек, в четверг - 3847 человек, а в среду - 4176 человек. NVD отмечает, что число вакцинированных людей в электронной системе здравоохранения еще может вырасти потому, что не все медики вводят данные в систему сразу после проведения вакцинации.

За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 16 219 человек, что составляет в среднем 2317 человек в день. Такой темп вакцинации соответствует ранее заявленной цели - прививать по 2000 человек в день.

На следующую неделю установлена уже новая планка - вакцинация около 3000 человек ежедневно.

Среди людей, получивших первую дозу вакцины в пятницу, большую часть - 1746 человек - составили лица в возрасте от 60 лет. Также первую дозу вакцины получили 235 медиков, 162 человека из другой группы повышенного риска, 126 других работников медучреждений, 126 клиентов центров социального ухода, 103 человека с хроническими заболеваниями, 51 работник центров социального ухода, девять работников образовательных учреждений.

Вторую дозу вакцины получил 51 медик и 26 других работников медучреждений.