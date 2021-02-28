Вс, 28.02.2021
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Кришьянис Кариньш

"Не думала, что доживу до этого возраста": Билли Айлиш рассказала о проблемах с психикой

На AppleTV+ состоялась премьера документального фильма о 19-летней певице Билли Айлиш под названием "Мир немного размыт" (The World's A Little Blurry). Картина рассказала об обратной стороне популярности и подростковых проблемах исполнительницы с психикой. Об этом пишет Spletnik.ru.

Билли рассказала, что она до сих пор живет в доме, где прошло ее детстdо. Она не стала скрывать свои страхи и призналfсь, что часто спит в родительской постели, потому что "боится монстров". Музыку она называет cвоим спасением. 

Подростковые годы Айлиш часто чувствовала себя несчастной, плакала и думала о суициде. Она даже сама наносила себе раны, потому что думала, что "заслужила это".

"Я никогда не думала, что доживу до этого возраста. Я никогда не чувствую себя счастливой", - призналась Билли.

Кроме того, у Айлиш рассказала о борьбе с синдромом Туретта. Это генетическое заболевание, которое выражается в двигательных и звуковых тиках. Певица смогла с ними справиться, но беспокоится о последствиях. 

Часто ее беспокоит, как она будет справляться с обратной стороной своей популярности в будущем. Она вспомнила случай с Бритни Спирс, и отметила, что и с ней было такое, когда она чуть не побрилась налысо.

Сейчас певица чувствует себя лучше. Ей очень помогает семья и она прошла курс терапии.

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