"Не думала, что доживу до этого возраста": Билли Айлиш рассказала о проблемах с психикой

Билли рассказала, что она до сих пор живет в доме, где прошло ее детстdо. Она не стала скрывать свои страхи и призналfсь, что часто спит в родительской постели, потому что "боится монстров". Музыку она называет cвоим спасением.

Подростковые годы Айлиш часто чувствовала себя несчастной, плакала и думала о суициде. Она даже сама наносила себе раны, потому что думала, что "заслужила это".

"Я никогда не думала, что доживу до этого возраста. Я никогда не чувствую себя счастливой", - призналась Билли.

Кроме того, у Айлиш рассказала о борьбе с синдромом Туретта. Это генетическое заболевание, которое выражается в двигательных и звуковых тиках. Певица смогла с ними справиться, но беспокоится о последствиях.

Часто ее беспокоит, как она будет справляться с обратной стороной своей популярности в будущем. Она вспомнила случай с Бритни Спирс, и отметила, что и с ней было такое, когда она чуть не побрилась налысо.