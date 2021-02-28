Приехавшие из Африки в Эстонию путешественники были суперкоронавирусными

По данным Synlab (по состоянию на 26 февраля 2021 года), у 21 прибывшего из Танзании оказался положительный тест на коронавирус. Таким образом, коронавирус был обнаружен у девяти процентов ото всех приехавших из Танзании. Еще более высокий показатель в случае с Нигерией, откуда приехало семь коронаположительных пассажиров, что составляет 15 процентов ото всех приехавших из Нигерии. Положительный тест был также у семи человек, приехавших из Египта, что составляет пять процентов ото всех путешественников. В среднем пять процентов положительных тестов было также среди приехавших из Объединенных Арабских Эмиратов.

Специалист по связям со СМИ Департамента здоровья Мерилин Верник сказала, что случаи завоза болезни из Танзании связаны с путешествующими эстонцами, а случаи заболевания из Нигерии - с проживающими или работающими в Эстонии иностранцами.

Туристическая страна Танзания уже давно перестала проводить тесты на коронавирус, поэтому последние положительные тесты там были обнаружены в мае 2020 года и тогда же были зарегистрированы последние смерти от коронавируса.

Ограничения сейчас там минимальные и границы страны открыты для всех. В Нигерии с населением в 201 миллион человек 25 февраля было зарегистрировано 634 случая заражения коронавирусом и шесть смертей от коронавируса, то есть почти в два раза меньше, чем в Эстонии в тот же день. Как и во многих странах с более низким уровнем жизни, тестирование на коронавирус в Нигерии, вероятно, недоступно для многих.

В случае приезжих из Европы показатель числа коронаположительных ниже, чем у путешественников из Африки. Например, за 28 дней было сдано 11 положительных проб среди прибывших из Белоруссии (два процента ото всех), 20 - из Германии (один процент), 59 - из Швеции (два процента) и 16 - из Испании (один процент). В то же время уровень заражения коронавирусом среди прибывших из Финляндии довольно высокий: 53 случая, что составляет пять процентов ото всех въезжавших в страну. В среднем в январе коронаположительными были 1,9 процента прибывших в аэропорт пассажиров, средний показатель всех, кто пересек границу, - 2,5 процента (в декабре 2020 года соответственно 2,3%, в ноябре 2020 - 1,7%). Всего в Эстонии вместе с повторными тестами было сделано 91 171тест пассажиров.