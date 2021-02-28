Дело о сигаретах на Центральном рынке: появились подозрения в подделке документов

25 сентябре 2019 года был начат уголовный процесс по факту незаконного хранения, перемещения и реализации табачных изделий в организованной группе на территории Рижского центрального рынка.

В рамках процесса 21 и 22 ноября 2019 года было проведено 89 обысков на территории рынка и в других местах в Рижском регионе. Всего было изъято 8210 единиц табака и примерно 11 литров алкоголя без латвийских акцизных марок.

Кроме того, в ходе обыска были изъяты наличные средства, похожие на огнестрельное оружие предметы и боеприпасы, значительный объем носителей данных и бухгалтерских документов, а также другие предметы, имеющие доказательное значение.

В данный момент у 16 проходящих по делу лиц есть право на защиту, а по отношению к двум лицам меры безопасности отменены.

В ходе следствия открылись и другие противозаконные действия, осуществляемые на Рижском центральном рынке, поэтому в уголовном процессе установлена дополнительная квалификация, в частности, о возможных сокрытии и подделке бухгалтерских документов.

В данный момент уголовный процесс находится "в стадии активного расследования и закрепления доказательств". Полиции еще необходимо осуществить несколько процессуальных действий, чтобы признать преступно полученными и конфискованными во время обыска изъятые 38 535 евро.

Напомним, ранее передача Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения сообщала, что контрабандные сигареты на рынке продавали минимум в десяти пунктах нелегальной торговли.