Результаты 78-й церемонии премии "Золотой глобус"

Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм года" получил фильм "Земля кочевников", а ее режиссер - китаянка Хлоя Чжао была удостоена премии за лучшую режиссерскую работу.

Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") стала лучшим актером в драматическом фильме. Также посмертно был награжден Чедвик Боузман посмертно ("Ма Рейни: Мать блюза").

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"Лучшей комедией или мюзиклом" стал "Бора-2", а Саша Барон Коэн получил приз за лучшую комедийную роль в этой картине. Лучшая женская роль в комедии или мюзикле на счету Розамунд Пайк за фильм "Аферистка".

Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия") и Джоди Фостер ("Мавританец") получили призы за лучшие роли второго плана.

Аарон Соркин взял награду за лучший сценарий ("Суд над чикагской семеркой").

Лучшим анимационным фильмом признана лента

"Душа" - лучший анимационный фильм.

"Минари" - лучший фильм на иностранном языке.

"Корона" - лучший драматический сериал.

"Ход королевы" - лучший мини-сериал.