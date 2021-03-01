Результаты 78-й церемонии премии "Золотой глобус"
28 февраля в формате видеоконференции прошла на 78-я церемония премии голливудской Ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".
28 февраля в формате видеоконференции прошла на 78-я церемония премии голливудской Ассоциации иностранной прессы "Золотой глобус".
Премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм года" получил фильм "Земля кочевников", а ее режиссер - китаянка Хлоя Чжао была удостоена премии за лучшую режиссерскую работу.
Андра Дэй ("Соединенные Штаты против Билли Холидей") стала лучшим актером в драматическом фильме. Также посмертно был награжден Чедвик Боузман посмертно ("Ма Рейни: Мать блюза").
"Лучшей комедией или мюзиклом" стал "Бора-2", а Саша Барон Коэн получил приз за лучшую комедийную роль в этой картине. Лучшая женская роль в комедии или мюзикле на счету Розамунд Пайк за фильм "Аферистка".
Дэниэл Калуя ("Иуда и черный мессия") и Джоди Фостер ("Мавританец") получили призы за лучшие роли второго плана.
Аарон Соркин взял награду за лучший сценарий ("Суд над чикагской семеркой").
Лучшим анимационным фильмом признана лента
"Душа" - лучший анимационный фильм.
"Минари" - лучший фильм на иностранном языке.
"Корона" - лучший драматический сериал.
"Ход королевы" - лучший мини-сериал.
"Шиттс Крик" - лучший комедийный сериал.