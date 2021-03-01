Экс-участница группы Little Big найдена мертвой
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
СМИ сообщают, что у 38-летней артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Она была прикована к постели. Известно, что у Анны были проблемы со спиной.
Lenta.ru пишет, что ей по дому помогали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос мертвой.
Экс-участница Little Big зарабатывала проведением мероприятий.
Известной Анна стала после выхода клипа на песню Everyday I’m Drinking. Артистка покинула группу в 2014 году. Журналисты указывают, что причиной ее ухода называли негативное отношение родителей в детском саду, где она работала воспитательницей.