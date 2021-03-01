Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

СМИ сообщают, что у 38-летней артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Она была прикована к постели. Известно, что у Анны были проблемы со спиной.

Lenta.ru пишет, что ей по дому помогали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос мертвой.

Экс-участница Little Big зарабатывала проведением мероприятий.