Пн, 1.03.2021
Я использую пятницы как в Латвии - ездила в Адажи, Лимбажи, - так могу поехать и в Эстонию или Швейцарию. Так я и сделала, была возможность. Карина Спруде, депутат Сейма
Карина Спруде, депутат Сейма

Экс-участница группы Little Big найдена мертвой

Бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в собственной квартире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ сообщают, что у 38-летней артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Она была прикована к постели. Известно, что у Анны были проблемы со спиной.

Lenta.ru пишет, что ей по дому помогали волонтеры. Один из них и обнаружил Кастельянос мертвой.

Экс-участница Little Big зарабатывала проведением мероприятий. 

Известной Анна стала после выхода клипа на песню Everyday I’m Drinking. Артистка покинула группу в 2014 году. Журналисты указывают, что причиной ее ухода называли негативное отношение родителей в детском саду, где она работала воспитательницей.

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