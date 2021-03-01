В России возбудили уголовное дело по факту повреждения памятника на могиле советских воинов в Екабпилсе

Как говорится в заявлении комитета, отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества, по результатам процессуальной проверки возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 Уголовного кодекса РФ - повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц.

В Екабпилсе в период с 23 по 24 февраля неустановленные лица повредили расположенный на улице Ригас вблизи мемориала освободителям города и героям Советского Союза памятник на братской могиле трех советских воинов, погибших в августе 1944 года при освобождении города от оккупационных войск нацистской Германии. Используя специальную технику, они демонтировали с постамента установленное 76-милимметровое орудие. Следствие полагает, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.