Проснулись первые поджигатели прошлогодней травы: VUGD предупреждает о штрафах

Как сообщили агентству LETA в VUGD, первый пожар прошлогодней травы был зарегистрирован в субботу в Айнажи, его площадь составила 30 кв. м. В воскресенье еще один пожар произошел в Лиепупской волости Салацгривского края.

Первые пожары прошлогодней травы по площади обычно невелики, но с наступлением более теплой и сухой погоды их масштабы увеличиваются, отмечает VUGD.