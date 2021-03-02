Вт, 2.03.2021
После консультаций с премьер-министром я направил письмо Владимиру Путину с просьбой осуществить поставку вакцины "Спутник". Милош Земан, президент Чехии
Милош Земан, президент Чехии

"Килограмм культуры": соблюдались ли эпидемиологические требования? LTV прояснило ситуацию

ФОТО: Ekrānuzņēmums

27 февраля в прямом эфире телеканала LTV вручалась ежегодная награда латвийских общественных СМИ в области культуры "Килограмм культуры". У многих зрителей появились вопросы о соблюдении эпидемиологических мер предосторожности.

Зрители обратили внимание на то, что между ведущими - Кристиной Желве и Густавом Терзеном - не соблюдалась дистанция в 2 метра. Они также не носили маски. В свою очередь, номинанты во время мероприятия кучковались, обнимались и даже обменивались поцелуями.

LTV отреагировало на обвинения в своем официальном Twitter-аккаунте:

"Команда LTV, участвующая в трансляции, сделала тест на Covid-19. Ведущие находятся в одном "пузыре", и это решение для прямого эфира было согласовано с SPKC [Центром профилактики и контроля заболеваний. - Прим. ред.].

Мы проконсультировались с SPKC перед церемонией, и SPKC был проинформирован обо всех мерах безопасности, принятых во время церемонии", - говорится в сообщении. 

Как известно, действующий регламент Кабинета министров предусматривает, что телерадиовещатели обязаны обеспечить использование ведущим и интервьюируемым в студии маски, закрывающей рот и нос, если интервью длится более 15 минут.

С другой стороны, маски для рта и носа могут не использоваться в помещении в случаях, когда готовится или записывается прямая трансляция или идет запись культурного или религиозного мероприятия.

Фото: Церемония вручения премии "Килограмм культуры 2020"

Напомним, что ранее общественность выразила опасения относительно соблюдения эпидемиологических требований на ежегодной премии Muzikālā banka.

НАВЕРХ
Back