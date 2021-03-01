Ира Смелая о разводе с лидером Little Big Ильей Прусикиным: "Я ждала, на сколько меня хватит"

В 2019 году Собчак брала интервью у Ильи Прусикина. Тогда он представил Ирину Ксении. На тот момент они еще были вместе. Но певица призналась, что появились мысли о расставании. В августе 2020-го пара объявила о разводе.

Ирина призналась Собчак, что, скорее всего, в 2019 году предпосылки к разводу были видны. Где-то год Смелая понимала, что развод неминуем - эти мысли "были в подкорке": "Решение зрело полгода". Но ей от этих мыслей было не по себе. Ведь, когда она выходила замуж, думала, что это навсегда.

"Середина лета, когда он стал часто уезжать на съемки. Я знала, что сейчас придет сентябрь. У них начнутся туры, а мы опять не будем видеться", - рассказала Смелая.

Она понимала, что Little Big становятся все известнее и известнее. У них появляется все больше съемок. Ее беспокоило, что тогда они с Ильей вообще не будут видеться.

"Тогда я поняла, что я к этому вообще не готова... Я понимала, что моя терпелка скоро лопнет... Я ждала, на сколько меня хватит", - призналась Смелая.

Tatarka не стала скрывать, что, пока Прусикин отсутствовал, она привыкала спать одна. После его возвращения из тура вместо радости возникали микроссоры.

"Со временем начали пропадать общие интересы... Говорить стали меньше... Пропасть стала больше. В один из вечеров оба в телефонах", - рассказала она.

После родов певица стала все внимание уделять сыну. Кроме того, во время беременности она выяснила, что у нее клиническая депрессия. Ирина с этой проблемой даже обращалась к специалистам, а Илья полностью ушел в работу.

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Сейчас Прусикин помогает Ирине и дает деньги на необходимое для ребенка. Но тогда, в период депрессии, она все копила в себе и молча обижалась. Поклонникам о разводе они сообщили по видео:

"Я не хотела снимать это видео. У меня в голове не укладывалось, почему мы должны кому-то об этом рассказывать. Это же наше личное... У меня такого воспитания не было... Я считала, что это правильно и нужно. Но я это не хотела делать".

Записав видеообращение, экс-супруги хотели избежать слухов. Ведь фанаты и СМИ активно обсуждали предполагаемый роман Ильи с Софьей Таюрской.

"Если честно, меня настолько за****а эта басня, эта сказка и эти выдумки подписчиков", - указала Ирина.

Она заверила Ксению, что Илья и Софья не встречаются. Смелая подчеркнула, что не считает ее разлучницей. Тем не менее общаться Ира и Соня перестали еще после рождения у Прусикина и Смелой ребенка. Изначально у супругов были общие друзья, но сейчас таких больше нет. Хотя Ирина неоднократно спасала Эльдара Джарахова от приступов гипогликемии. Сейчас они общаются редко.

Ксения Собчак спросила у Ирины, почему она не хотела вместе с Ильей делать песни и снимать клипы. На что девушка заметила, что в Little Big уже был второй вокалист (Софья Таюрская).

"Они вместе были везде", - заметила она.

После развода у Ирины не было других отношений.