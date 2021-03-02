В конце прошлой недели опозиционный лидер Алексей Навальный был перевезен в новое место отбывания наказания, несмотря на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с требованием незамедлительно освободить его из-под стражи.

Власти России игнорируют призывы ЕСПЧ, а страны Европейского cоюза уже долгое время грозят принять новые санкции по отношению к тем гражданам России, которые связаны с отравлением Навального. Тем временем протестная активность жителей России немного утихла, а политологи не прогнозируют резких изменений в политической повестке России не только по делу Навального, но и по развитию страны в целом.

Медленно, но уверенно все дальше от демократии

"Президент России Владимир Путин в эволюции своего политического режима проходит те же этапы, которые ранее проходил глава Беларуси Александр Лукашеко", - уверен Юрис Розенвалдс, профессор факультета социальных наук Латвийского университета. Откровенная брутальность со стороны силовых структур и очень репрессивные законы указывают на то, что Россия, которая утверждает, что она демократична, все-таки движется в противоположную сторону. "Это происходит медленно, но уверенно", - считает Розевалдс, добавляя, что гражданам России все труднее высказывать свое мнение, так как оно не соответствует официальной повестке и может грозить даже тюремным сроком. "Такие понятия, как верховенство закона и независимая судебная система, становятся все более чужими в России", - отметил политолог.

"Дело Навального - это яркий пример выше сказанного. В советские времена диссиденты использовали лозунг "Соблюдайте вашу конституцию", который становится актуальным и сейчас", - сказал Розенвалдс.

Исполнительный директор Центра восточноевропейских политических исследований Андрис Кудорс считает, что Навальный попал в "десятку", бросив вызов системе Путина. Он напомнил, что когда Путин пришел к власти в 2000 году, одним из его обещаний было защищать идею социально ответственного государства, и что олигархи, построившие замки, не будут здесь править. Фильм Навального о замке Путина повлиял на то, что рухнул миф о президенте России как рыцаре, защищающем интересы простого народа.

Хотя авторитарные режимы поддерживаются силовыми структурами, репутация власти также важна. Путин и его пропагандисты заявляли, что Навальный никому не нужен, но более ста миллионов просмотров фильма на YouTube о замке Путина привели к пересмотру этой позиции. От молчания Кремль перешел к настоящей информационной войне, и в политическом плане это настоящее достижение Навального, уверен Кудорс.

Директор Латвийского института внешней политики Андрис Спрудс считает, что ситуация в России указывает на новый этап в развитии российского авторитаризма в сторону репрессивности. Такая тенденция формируется уже примерно десять лет. Теперь проблема для власти состоит в том, что протесты создают определенное впечатление об ее слабости. Теперь власть устраняет оппозицию, которая, в свою очередь, выходит на улицы и становится более революционной. В прошлом силовая политика России была более искусной в создании системной оппозиции и оказании влияния на внесистемную оппозицию, рассказал Спрудс.

Хорошо спланированный удар в долгой перспективе

Розенвалдс считает, что решение Навального вернуться в Россию - это пример личного мужества, так как он знал, на что идет. По его мнению, возвращение в страну, где его пытались убить, привлекло симпатии даже тех людей, кто не являлись сторонниками идей оппозиционера.

"Навальный как политик вырос не только в глазах россиян, но и в мировой политике в целом, став главной оппозиционной фигурой как в России, так и на Западе", - говорит профессор.

Розенвалдс считает, что возвращение Навального было и хорошо спланированным ударом по власти страны - конкретнее, по Путину, как центральной точке этой системы. Фильм о замке Путина в Геленджике пошатнул status quo. Между жителями России и властью был социальный контракт - "мы вам благополучие, а вы держите язык за зубами",- поведал Розенвалдс. Пока в России были деньги и благополучие среднестатистического россиянина росло, этот контракт работал, но сейчас доходы жителей и уровень жизни падают. Аннексия Крыма, которая давала возможность играть на имперских амбициях части населения, больше не играет большую роль в поддержке Путина. "Можно сказать, что фильм Навального задел чувства людей и также показал амбиции уровня жизни власти," - рассказал политолог.

Протесты после задержания Навального указали на очень важный аспект - в них приняли участие жители многих регионов страны.

"На этот раз нельзя было сказать, что протесты - это каприз москвичей, и это застало власть врасплох,"- считает Розенвалдс.

Раньше протесты такого масштаба проходили в основном только в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас дело Навального затронуло и регионы - фактически всю страну, и это что-то новенькое, добавил политолог. Также протесты открыли новую страницу брутальности, применяемой полицией против протестующих граждан.

Ругань в Твиттере или санкции?

Лидерам западных стран не стоило бы ограничиваться только руганью в Твиттере, указывая на проблемы в России,- считает Розенвалдс. По его мнению, Западу надо бы делать реальные шаги и вводить индивидуальные санкции против лиц, которые напрямую связаны с отравлением Навального. Розенвалдс не верит в то, что западные страны пойдут на наиболее серьезные санкции в отношении России, так как Кремль не готов идти на уступки, ведь это связано с его выживанием. "Кремль, похоже, убежден, что любые уступки покажут слабость власти. Если режим считает это вопросом собственного выживания, то следует помнить, что у России в кармане есть атомная бомба", - указал политолог. Поэтому врядли можно ожидать всеобъемлющих санкций, так как все еще сохраняется необходимость в коммуникации между странами. "Думаю, что западные лидеры ограничатся громкими заявлениями или личными санкциями, которые могут быть очень болезненными для некоторых исполнителей покушения, потому что, как мы знаем, экономическая элита с радостью использует блага запада.

Также маловероятно, что санкции затронут проект "Северный поток-2"," - сказал политолог.

Нынешняя ситуация напоминает брежневские времена, считает Спрудс. Чувства недоверия и справедливости, которые иногда важнее закона в России, являются вызовом для власти. Спрудс прогнозирует, что дальнейшее развитие ситуации, в основном, зависит от жителей России, а не от вмешательства других стран. "Россияне сильно чувствуют национальный суверенитет, поэтому всякое вмешательство извне не будет принято и не укрепит оппозицию. В тоже время это не означает, что Западу не надо высказывать свое мнение по поводу происходящего в России, а также думать о введении индивидуальных санкций по примеру, так называемого, "списка Магнитского". "Сам Навальный призывал атаковать "кошельки" - олигархов, связанных с Путиным, потому что система существует не только с властью, но и с сетью "кошельков". Для богатых людей России важна возможность выехать за границу, а для бизнеса важен доступ к рынкам других стран. Поэтому у Запада есть место для маневра. "Северный поток 2" - одна из потенциальных целей санкций", - предположил Спрудс.

Кудорс пояснил, в свою очередь, что это политический выбор лидера любой страны - насколько каждый из них видит свою обязанность помогать гражданам других стран, где нарушаются права человека. "Легко сказать, что все должны применять санкции, но принципы международного права не делают это обязательным - это политический вопрос", - сказал Кудорс. По его словам, важно то, насколько страны заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Россией, в том числе, например, в контексте проекта "Северный поток-2". "Часто страны, менее зависимые от России в экономическом отношении, склонны более уверенно вводить санкции", - рассказал эксперт, прогнозируя, что санкции будут приняты.

Закончилась ли борьба Навального за пост президента?

"Мандела стал президентом после 26 лет тюремного заключения", - напомнил Розенвалдс.

По его мнению, дальнейшее зависит от того, удастся ли властям окончательно захватить созданные Навальным структуры по всей России. В этом отношении Навальный отличается тем, что он последовательно формировал подобные структуры в разных регионах. Также значимую роль будет играть и схема "умного голосования", результат которой увидим после выборов в Государственную думу.

"Кремль хочет достичь для "Единой России" конституционного большинства, чтобы оно могло проводить выгодную для партии политику. Если "Единая Россия" понесет неожиданные потери или пойдет на массовые фальсификации результатов выборов ради сохранения своей власти, то нельзя исключать, что ситуация в России снова ухудшится. Изменения в политике происходят не из-за выхода на улицы. Очень важно, что рейтинг Путина составляет всего 50%, и многие россияне симпатизируют Навальному. Трудно предсказать, какова будет его политическая судьба. Если бы он остался на Западе, он стал бы еще одним голосом, вещающим из-за границы, к которому россияне мало прислушиваются. Если человек хочет быть в российской политике, то он должен быть в России, пусть даже в тюрьме", - сказал Розенвалдс.

Жена вместо мужа

Учитывая ситуацию с оппозицией Беларуси, где роль лидера досталась жене кандидата в президенты страны Сергея Тихановского, эксперты не исключают возможность повторения такого сценария и с семьей Навального. Спрудс согласился, что на данный момент Навальный - единственный видимый лидер в России, который нарастил политические мускулы. По мнению Спрудса, в России сейчас можно говорить о двух реальных политиках - Навальном и Путине. "Самая большая проблема для Путина не в том, кто возглавляет оппозицию, а в том, что общество может начать отдаляться от власти. Если поддержка Путина будет меньше 50% и будет противодействие со стороны разных кланов, то ситуация будет сложнее, чем политическая игра с Навальным. А заключив Навального под стражу, Путин косвенно разжигает протесты и недовольство в обществе.

Навальному даже удалось затмить образ Путина, как самого смелого и мужественного президента", - рассказал политолог.

"Возможно, Юлия Навальная сможет стать символом политической оппозиции, время это еще покажет", - пояснил Кудорс, добавив, что обычно это зависит от характеристик человека. Если Навальный и дальше будет находиться под стражей, то те российские активисты, которые хотят перемен, как можно скорее попытаются втянуть Юлию Навальную на эту роль, потому что протестующим нужен символ. Также следует иметь в виду, что Навальной придется остаться в России, чтобы взять на себя роль символа протеста.

Майдана пока не будет

По мнению Спрудса, России на данный момент не грозит повторения сценария Майдана. "Там было две вещи: абсолютно коррумпированная, корыстная политическая элита, а также чувство патриотизма и стремление к европейскому взаимодействию. В случае с Россией этих факторов нет, есть только их элементы. Путин обеспечил стабильность, избежание хаоса 90-х годов, а также "урра-приотизм" и определенную уверенность в том, что с Россией будут считаться на международном уровне. Если думать о возможности повторения Майдана в России, то сейчас вижу только зачатки такого процесса. Станут ли они фундаментом, на котором может произойти смена власти - очень большой вопрос", - указал политолог.

По мнению Спрудса, потенциал протестов на данный момент нельзя преувеличивать. "Наиболее воинственная часть сторонников Навального настроена выйти на улицы и рискнуть своей карьерой и свободой. Но самая большая проблема состоит в том, что значительная часть общества видит насилие, и даже те, кто не поддерживают Навального, не терпят происходящего. Путин сейчас не является президентом всего народа России. В обществе есть потребность перемен, и это не может быть предложено в фиктивной форме, как это было с поправками к Конституции. У российского общества есть предел, насколько оно готово поддерживать власть, даже если она несла знамя "стабильности и победоносности". Чувство недовольства и несправедливости среди жителей может быть довольно сильным.

Первой проверкой станут выборы этой осенью и президентские выборы в 2024 году. Настоящее испытание для власти и оппозиции наступит в 2023 и 2024 годах", - прогнозировал Спрудс.

Волна протестов не настолько велика, чтобы сейчас сбросить нынешнюю правящую элиту. Исторически в России изменения были связаны с фрагментацией элиты, но сейчас этого нельзя почувствовать. Это не означает, что такое не может произойти когда-нибудь в ближайшие годы. Силовики справляются с уличными протестами. Вопрос в том, найдутся ли люди, которые захотят сесть в тюрьму за свои убеждения? Профиль протестующих еще не изучен, но Кудорс думает, что это в основном молодые люди, которые более бесстрашны. "Протесты есть, волна недовольств будет, так как определенная часть общества очень обижена приговором Навальному. Период турбулентности будет продолжаться. В ближайшие годы у Путина не будет покоя", - прогнозирует Кудорс.

Ожидать мгновенных изменений - чересчур оптимистично, и этого не произойдет. Но протесты вышли на новый уровень, тем более в социально-политическую жизнь вошло новое поколение граждан России. "Трудно сказать, как скоро это все приведет к реальным переменам, но процесс пошел", - уверен Розенвалдс.