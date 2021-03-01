Полиция объяснила, как будет контролировать работу индустрии красоты

Вице-президент Департамента по связям с общественностью объяснил LETA, что с начала пандемии полиция придерживалась принципа, согласно которому целью проверок является не наказание, а предотвращение и повышение осведомленности о режиме чрезвычайной ситуации, а также обеспечение того, чтобы граждане и бизнес действовали ответственно и с соблюдением ограничений.

Информация о результатах контроля в области услуг красоты может быть собрана полицией на более позднем этапе.

Уже сообщалось, что с сегодняшнего дня разрешены услуги маникюра, педикюра, подологов и парикмахеров.

В то же время правительство ввело дополнительные требования безопасности к поставщикам косметических услуг, а также ужесточило контроль за соблюдением этих требований.

По предложению Минэкономики будет действовать так называемая концепция безопасного оказания косметических услуг, цель которой - создание долгосрочных безопасных условий для оказания отраслевых услуг в условиях Covid-19.

Таким образом, концепция безопасного оказания косметических услуг в условиях Covid-19 включает повышенные требования безопасности для организации обслуживания клиентов, расстояние при оказании услуг, использование средств индивидуальной защиты, использование дезинфицирующих средств, вентиляцию помещений, требования к поставщикам услуг для определения ответственного лица по контролю за соблюдением эпидемиологических требований.

В то же время правительство ввело запрет на оказание мобильных косметических услуг при посещении клиента на дому.