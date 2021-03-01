Разрешены некоторые услуги салонов красоты и фотосессии на улице: какие изменения вступают в силу 1 марта?

С 1 марта будут разрешены услуги парикмахеров, мастеров маникюра, педикюра и подологов

С сегодняшнего дня разрешено предоставление услуг парикмахеров, подологов, мастеров маникюра и педикюра, свидетельствует решение правительства.

Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи смогут оказывать услуги с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения.

Клиентам салонов красоты должно быть обеспечено бесконтактное измерение температуры, а при наличии у клиента симптомов респираторного заболевания мастер будет обязан отказать в обслуживании.

Мастера должны пользоваться одноразовыми перчатками и респираторами типа FFP-2 и FFP-3. Клиенты без масок для лица в помещения салонов допускаться не будут. Также правила предусматривают, что клиентам не должны предлагаться напитки, закуски и материалы для чтения.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если площадь помещений салона больше, может быть оборудовано несколько рабочих мест, отгороженных друг от друга барьерами, если обеспечена дистанция 2 метра.

При оказании услуг между мастерами маникюра, педикюра и подологами по крайней мере на уровне лица должен быть установлен защитный барьер.

В салонах красоты должно быть назначено ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Перед входом в салон на видном месте должна быть размещена информация о требованиях безопасности, в том числе на русском и английском языках, а также дезинфицирующее средство для рук.

Обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут. После каждого клиента салон должен проветриваться как минимум 15 минут.

Соблюдение этих требований салонами красоты будут контролировать Инспекция здравоохранения, полиция и Центр защиты прав потребителей.

За нарушение требований может быть сделано замечание или применен штраф в размере до 5000 евро.

С 1 марта начнется выплата единовременной поддержки лицам, воспитывающим детей, в размере 500 евро на каждого ребенка

В пятницу, 26 февраля, правительство выделило 182,08 млн евро из бюджетной программы на непредвиденные расходы, чтобы обеспечить выплату единовременной поддержки лицам, воспитывающим детей, в размере 500 евро на каждого ребенка.

Кризисная поддержка будет выплачена на 364 097 детей начиная с 1 марта.

Пособие будет выплачиваться лицам, имеющим право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или надбавку к семейному государственному пособию для ребенка-инвалида, а также лицам, имеющим право на материнское пособие в связи с рождением ребенка, если ребенок родился до окончания режима чрезвычайной ситуации.

С 1 марта можно проводить индивидуальные фотосессии на открытом воздухе

С 1 марта можно будет проводить индивидуальные фотосессии на открытом воздухе, решило правительство.

С 1 марта Кабинет министров принял решение разрешить индивидуальные фотосессии на открытом воздухе с соблюдением действующих в стране требований эпидемиологической безопасности.

Условия фотосессии предусматривают, что услуга предоставляется одним фотографом, а фотографироваться может только один человек. Фотограф и клиент должны соблюдать дистанцию ​​в два метра.

С 1 марта можно проводить похороны и в помещении

С 1 марта похороны можно будет проводить также в закрытых помещениях, решило правительство во вторник, 23 февраля.

В настоящее время и до марта похороны разрешены только на открытом воздухе, одновременно на похоронах могут находиться не более десяти человек из двух семей.

Во время церемонии нужно надевать маски для лица.

Таким образом, с 1 марта на похоронах будет разрешено собираться не более чем десяти людям из двух семей.

Лица, непосредственно участвующие в организации похорон, не входят в число десяти присутствующих.