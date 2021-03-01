Пн, 1.03.2021
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Руслан Вахапов, участник ФБК

Трамваи в Риге: до конца 2023 года линии 5-го и 7-го маршрутов будут адаптированы под низкопольные трамваи

Иллюстрация ФОТО: Edijs PÄlens / LETA

Депутаты комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта сегодня поддержали участие самоуправления в проекте "Адаптация рижской трамвайной инфраструктуры к параметрам низкопольного трамвая", который предусматривает до конца 2023 года перестроить трамвайные линии 5-го и 7-го маршрута, улучшив доступность городской среды для людей с двигательными нарушениями, пожилых людей, родителей с колясками.

Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, на реконструкцию инфраструктуры 7-го трамвайного маршрута необходимо 34,21 млн евро, а на реконструкцию инфраструктуры 5-го трамвайного маршрута - 8,96 млн евро.

Большая часть этих затрат - 36 млн евро - будет покрыта из фонда сплочения Европейского союза. Срок реализации проекта - конец 2023 года.

По словам председателя комитета по делам сообщения и транспорта Олафа Пулкса, участие самоуправления в этом проекте является важным шагом в модернизации транспортной инфраструктуры Риги.

Реконструкция этих трамвайных линий, которые являются одними из самых загруженных в столице, улучшит мобильность населения и доступность городской среды.

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