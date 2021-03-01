Трамваи в Риге: до конца 2023 года линии 5-го и 7-го маршрутов будут адаптированы под низкопольные трамваи

Депутаты комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта сегодня поддержали участие самоуправления в проекте "Адаптация рижской трамвайной инфраструктуры к параметрам низкопольного трамвая", который предусматривает до конца 2023 года перестроить трамвайные линии 5-го и 7-го маршрута, улучшив доступность городской среды для людей с двигательными нарушениями, пожилых людей, родителей с колясками.