Омбудсмен получил больше 20 жалоб на обязательную вакцинацию; больше всего - от солдат

Подавляющее большинство, или 20 жалоб, поступило от солдат профессиональной службы, а четыре жалобы - от медицинских работников.

Чтобы узнать, что было сказано в жалобе, омбудсмен связался с Объединенным штабом Национальных вооруженных сил, который предоставил объяснение приказа о подготовке к обязательной вакцинации. В приказе говорится, что вакцинация Covid-19 должна проводиться в тех случаях, если это невозможно сделать из-за состояния здоровья или противопоказаний.

В Национальных вооруженных силах установлено обязательное требование вакцинации для всех военнослужащих профессиональной службы, гражданских лиц вооруженных сил и земессардзе, что обеспечивает максимально возможный охват иммунизацией. Национальные вооруженные силы также указывает на отсутствие санкций за отказ от вакцинации против Covid-19.

Что касается медицинских учреждений, то оба заявителя не хотели называть своего работодателя, поэтому невозможно проверить правдивость жалобы. В одном случае наблюдается различие в обращении с сотрудниками по факту вакцинации, а именно - руководство указало, что этот факт будет учтен при планировании премий и надбавок. В этом случае омбудсмен также обратился к работодателю, не раскрывая личности заявителей, и ожидает ответа.

В свою очередь, в понедельник поступило заявление об установленном работодателе, в котором конкретно говорится об увольнении, если сотрудники не будут вакцинирован. Омбудсмен в настоящее время проводит расследование.

LETA уже сообщало, что в офис омбудсмена поступила информация от представителей разных профессий, в том числе врачей, о том, что в случае отказа от вакцинации от Covid-19 им грозит увольнение.