"Думаю, он тогда разочаровался во мне": Савичева о выступлении на "Евровидении" и Фадееве

"8 марта меня пригласили на отборочный тур от России поддержать конкурсантов и обсудить "Евровидение" с Яной Чуриковой", - написала Юлия.

Она вспомнила, что принимала участие в конкурсе в 2004 году. Долгое время Савичева "старалась сглаживать тему своего выступления" и не обсуждать это. Но сейчас решилась откровенно поговорить с подписчиками.

"Вспоминая номер и танцоров, которых густо намазали краской, мою ногу, которая поехала по спине, когда я вставала, понимаю, что испугалась. В голове тогда пронеслось: "Если сейчас упаду, произойдет полное фиаско". Конечно же, это сказалось на голосе и моем внутреннем состоянии. Я зажалась, соответственно, зажались и связки, голос задрожал", - вспоминает Савичева.

Она отметила, что в таком состоянии находилась до конца выступления: "Маленькая, испуганная девочка. И не знаю, что было бы хуже: мое падение, после которого я бы обязательно встала и продолжила выступать, или мой испуг и трясущийся голос".

Она осознавала свое поражение и то, как это выглядело.

"Конечно, я понимала, что это ужасное выступление с моей стороны. Я не была готова к конкурсу такого уровня. Я плакала, а Макс [Фадеев. - Прим. ред.] говорил мне в трубку, что я была очень красивая. Думаю, он тогда разочаровался во мне. Папа задал вопрос: "Что с тобой случилось?". Реакцию критиков и артистов в студии каналов, которые ежегодно следят за конкурсом в прямом эфире, мне не показывали, но я наслышана, что там был кошмар. У меня просто не было времени углубляться в это", - пояснила певица.

Вернувшись с "Евровидения" Юлия сразу поехала на гастроли. Зрители ее поддержали.

"Им очень понравилась песня Believe me, и они не воспринимали мое выступление как поражение, наоборот, они рассказывали, как болели и переживали за меня. Благодаря этой поддержке я продолжила выступать и раскрылась с новыми песнями.

Савичева подчеркнула, что для нее это была "незабываемая школа сцены и жизни". После этого она стала только сильнее и вспоминает этап "Евровидения" только с благодарностью.