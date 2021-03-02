Жена Айвара Лембергса рассказала, что муж делал за день до заседания суда

Кристине Лемберга отметила, что конкретное воскресенье было одним из самых приятных дней за последние месяцы.

"С утра Айвар со старшим мальчиком, моим сыном Мартином, уехали рыбачить. Им особо не везло, потому около полудня они вернулись домой. Тогда взяли с собой еще и нашего сына Артура и отправились туда же на озеро Пузес сверлить лунки", - вспомнила Лемберга.

В свою очередь, утро понедельника до прибытия Айвара в Ригу было таким же, как любое рабочее утро.

"В соответствии с программой физиотерапевта Айвар выполнил утреннюю зарядку. Зимой, разогреваясь, он катается на лыжах, а летом - ходит с палками. В понедельник Айвар отправился покататься на лыжах и немного потянул ногу. После этого он уехал, а мы остались".

Напомним, в понедельник Рижский окружной суд приговорил к тюремному заключению на пять лет с конфискацией имущества председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

После оглашения приговора мэр Вентспилса был арестован в зале суда.

По части обвинений Лембергс был оправдан.

Стороны могут обжаловать решение суда в апелляционном порядке в Рижском окружном суде, а также подать кассационную жалобу в Верховный суд.

Прокуратура требовала приговорить Айвара Лембергса к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества, а также к штрафу в размере 150 минимальных заработных плат, или 64 500 евро.

Прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, легализации преступно нажитых финансовых средств и другого имущества, в служебном подлоге и участии в сделках, запрещенных в связи с занимаемой должностью, в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Прокуратура также потребовала приговорить сына Лембергса Анрийса к пяти годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, а бывшего делового партнера Ансиса Сормулиса - к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества.