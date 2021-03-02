Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов

Хилария опубликовала снимок, на котором запечатлены их пятеро детей вместе с новорожденным.

Полгода назад СМИ сообщали, что у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас. Но ни Хилария, ни Алек не давали комментариев по поводу его рождения.

Подписчики считают, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать. Некоторые фолловеры в комментариях сделали предположение об усыновлении.