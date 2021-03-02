Жена Алека Болдуина стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов
Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.
Супруга американского актера Алека Болдуина Хилария стала матерью в шестой раз спустя полгода после родов. Об этом она рассказала на своей Instagram-странице.
Хилария опубликовала снимок, на котором запечатлены их пятеро детей вместе с новорожденным.
Полгода назад СМИ сообщали, что у пары родился сын Эдуардо Пау Лукас. Но ни Хилария, ни Алек не давали комментариев по поводу его рождения.
Подписчики считают, что ребенка могла родить супругам суррогатная мать. Некоторые фолловеры в комментариях сделали предположение об усыновлении.
Напомним, что для Алека Болдуина это седьмой ребенок. У него также есть 24-летняя дочь Айрленд от брака с американской актрисой Ким Бейсингер.