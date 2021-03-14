Поддержка Меган Маркл, модель и писатель - племянница Камалы Харрис Мина

Семья

Минакши (англ. Meenakshi), более известная как Мина, родилась 20 октября 1984 года в семье сестры Камалы Харрис - Майи и Тони Уэста. Майя работала политическим аналитиком на MSNBC, Тони, в свою очередь, - юрисконсульт Uber.

В настоящее время у Мины две дочери - Амара и Лила, которые родились в браке с Николасом Аягу.

Карьера

В первую очередь Мина Харрис известна как писатель, юрист и племянница вице-президента США Камалы Харрис. Родственница Камалы также является основателем и генеральным директором организации Phenomenal Woman Action Campaign.

У Мины как писателя уже есть и свой бестселлер, который называется "Большая идея Камалы и Майи" (Kamala and Maya’s Big Idea). Эта детская книжка, выпущенная в 2020 году, основана на некоторых моментах из биографии ее матери и тети.

Если говорить о мире моды, то он интересует девушку уже давно, а на прошлой неделе появилась новость о том, что Мина стала амбассадором модного бренда Prada и снялась в рекламной кампании в Instagram, которая была посвящена новой коллекции осень-зима 2021 и сумке Cleo.

Мина опубликовала в своем Instagram фото и видео, за которые отвечали фотограф Мария Эсме дель Рио и видеограф Бриттни Джанае. На кадрах девушка позирует в вещах из новой коллекции бренда у себя в гостиной.

Мина также не постеснялась и пошутить сама над собой, подписав фото в белом платье и худи, где она сидит на спинке дивана босиком:

"Только не рассматривайте вблизи мои ступни".

К слову, у Мины есть собственный бренд Phenomenal Woman, который специализируется на выпуске худи, футболок и толстовок с различными политическими лозунгами или цитатами из книг и сериалов. Так, недавно она выпустила коллекцию, посвященную сериалу от Netflix "Бриджертоны".

У Мины юридическое образование - училась она в Стэнфордском университете, а затем в 2012-м получила докторскую степень уже в Гарвардском университете.

Известно, что во время предвыборной кампании Камалы Харрис и Джо Байдена она была частью команды ее тети и возглавляла ее профиль в TikTok.

Поддержка Меган Маркл

Keep Meghan Markle's name out of your damn mouth. You are racist. — Meena Harris (@meenaharris) March 3, 2021

"Держите свой проклятый рот подальше от имени Меган Маркл. Вы расисты", - заявила Мина после выхода анонса интервью Меган и Гарри.

Она также добавила, что отметила в своем календаре, что "целый день" будет занята просмотром этого интервью. Стоит отметить, что это правда: все твиты девушки в прошлое воскресенье были посвящены только этой беседе герцогов с Опрой Уинфри.