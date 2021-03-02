"Все устали от этого вируса": режиссер "Текста" о желании снять фильм про Covid-19

Дмитрий Быков поинтересовался у Шипенко о возможности снять утопию про вирус. Режиссер ответил, что ему очень понравился фильм Карла Сордерберга "Заражение".

"Он 10 лет назад снял про сегодня день. И я даже не знаю, что еще добавить. Мне кажется, что все устали от этого вируса. Снимать еще раз про вирус, когда он закончится", - отметил Шипенко.

Быков стал рассуждать, что можно было бы в этом фильме отметить трансформацию в обществе.

"Добавить, что переболевшие становятся другими людьми... У них здорово прибавляется способностей. Не паранормальных, интеллектуальных, эмпатических... Они начинают лучше понимать других и ориентироваться мире без запахов", - сказал Дмитрий Львович.

По мнению Быкова, российские пожилые люди меньше восприимчивы к вирусу, чем американские.

На предложение Быкова снять картину про Алексея Навального, Клим Шипенко напомнил, что он жанровый и зрительский режиссер. Кроме того, чтобы сделать объективное кино но нужна дистанция.

"Когда пройдет время... Возможно его история будет экранизирована", - заметил кинорежиссер.