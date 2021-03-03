Алла Пугачева появилась на дне рождения Вячеслава Зайцева

Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона и потому не часто показывается на публике. Однако он не стал отказываться от празднования дня рождения, которое посетили многие российские звезды - Валерия, Лев Лещенко, Андрей Малахов, Иван Ургант, Анита Цой и другие.

Вячеслав Зайцев был одет в пестрый костюм, черную шляпу и бабочку. Алла Пугачева выбрала для такого случая черное платье и белый пиджак, однако самым заметным элементом ее наряда стала красная шляпка с вуалью.

Певица, которая давно дружит с модельером, позже выступила с торжественной речью, в которой отметила, что ее стиль - заслуга самого Зайцева.

"Этот человек уже часть меня. Он практически сделал мой имидж. Если бы не Славин балахон, я бы не была той Аллой Пугачевой, которую все знают", - сказала Примадонна.