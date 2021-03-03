Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш

Алла Пугачева появилась на дне рождения Вячеслава Зайцева

Алла Пугачева и Максим Галкин посетили празднование дня рождения Вячеслава Зайцева, которому 2 марта исполнилось 83 года, пишет "Пятый канал". Ролик с мероприятия Галкин выложил на своей странице в Instagram.

Вячеслав Зайцев борется с болезнью Паркинсона и потому не часто показывается на публике. Однако он не стал отказываться от празднования дня рождения, которое посетили многие российские звезды - Валерия, Лев Лещенко, Андрей Малахов, Иван Ургант, Анита Цой и другие. 

Вячеслав Зайцев был одет в пестрый костюм, черную шляпу и бабочку. Алла Пугачева выбрала для такого случая черное платье и белый пиджак, однако самым заметным элементом ее наряда стала красная шляпка с вуалью.

Певица, которая давно дружит с модельером, позже выступила с торжественной речью, в которой отметила, что ее стиль - заслуга самого Зайцева.

"Этот человек уже часть меня. Он практически сделал мой имидж. Если бы не Славин балахон, я бы не была той Аллой Пугачевой, которую все знают", - сказала Примадонна.

На кадрах видео заметно, что Зайцев рад празднику - он внимательно смотрит представление и широко улыбается.

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