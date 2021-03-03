Ср, 3.03.2021
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Кришьянис Кариньш

"Вы изменили мою судьбу": Лайма Вайкуле поздравила Горбачева с юбилеем забавным фото

Во вторник, 2 марта, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев отметил свое 90-летие. Певица Лайма Вайкуле поздравила легендарного политика забавным снимком в Instagram, пишет fakty.ua.

Фото, опубликованное певицей, вероятно, было сделано на каком-то банкете. На ней фотограф поймал момент, когда Вайкуле и Горбачев "столкнулись лбами". Певица также написала политику (который уже стал самым долгоживущим правителем России в истории) поздравление с теплыми пожеланиями:

"Уважаемый Михаил Сергеевич!

С любовью и благодарностью поздравляю Вас с юбилеем!

Вы изменили мою судьбу, я Вам обязана многим и даже жизнью…

Пусть Вас радует сегодняшний день и все последующие годы!

Живите долго, Вы это заслужили!"

Накануне юбилея Михаил Горбачев рассказал в интервью, что последний год для него выдался тяжелым - из-за обострившихся хронических болезней ему пришлось много лежать в больнице. Также у политика не было планов шумно отмечать юбилей, тем более учитывая все карантинные ограничения. Ввиду своего возраста Горбачев особенно тщательно соблюдает карантин, а с родственниками поддерживать связь предпочитает не лично, а по телефону.

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