"Вы изменили мою судьбу": Лайма Вайкуле поздравила Горбачева с юбилеем забавным фото

Фото, опубликованное певицей, вероятно, было сделано на каком-то банкете. На ней фотограф поймал момент, когда Вайкуле и Горбачев "столкнулись лбами". Певица также написала политику (который уже стал самым долгоживущим правителем России в истории) поздравление с теплыми пожеланиями:
"Уважаемый Михаил Сергеевич!
С любовью и благодарностью поздравляю Вас с юбилеем!
Вы изменили мою судьбу, я Вам обязана многим и даже жизнью…
Пусть Вас радует сегодняшний день и все последующие годы!
Живите долго, Вы это заслужили!"
Накануне юбилея Михаил Горбачев рассказал в интервью, что последний год для него выдался тяжелым - из-за обострившихся хронических болезней ему пришлось много лежать в больнице. Также у политика не было планов шумно отмечать юбилей, тем более учитывая все карантинные ограничения. Ввиду своего возраста Горбачев особенно тщательно соблюдает карантин, а с родственниками поддерживать связь предпочитает не лично, а по телефону.