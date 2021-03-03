"Вы изменили мою судьбу": Лайма Вайкуле поздравила Горбачева с юбилеем забавным фото

Фото, опубликованное певицей, вероятно, было сделано на каком-то банкете. На ней фотограф поймал момент, когда Вайкуле и Горбачев "столкнулись лбами". Певица также написала политику (который уже стал самым долгоживущим правителем России в истории) поздравление с теплыми пожеланиями:

"Уважаемый Михаил Сергеевич!

С любовью и благодарностью поздравляю Вас с юбилеем!

Вы изменили мою судьбу, я Вам обязана многим и даже жизнью…

Пусть Вас радует сегодняшний день и все последующие годы!

Живите долго, Вы это заслужили!"