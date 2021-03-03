Скончался актер из сериала "Сваты"

"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - написано в сообщении студии.

По информации издания "КП в Украине", последние годы актер боролся с раком кости. Ранее он перенес несколько операций и курсов лечения, после чего болезнь отступила, но потом вновь вернулась.

Иван Марченко окончил актерский факультет Харьковского университета искусств, после чего работал в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Широкой же аудитории он больше всего известен по роли психотерапевта в телесериале "Сваты". Помимо этого, Марченко можно заметить в таких проектах, как "Возвращение Мухтара", "Ментовские войны. Одесса", "Утесов", "Женский доктор", и других.