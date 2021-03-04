"Больше не соглашусь": латвийская теледива об опыте съемок для Playboy

"Тогда у меня рушились отношения, впереди было новое начало. Это казалось безумием - я жила так правильно, будто монахиня! Но это же юность, время приключений! Решила, что буду говорить "да" каждому предложению, иначе пропущу все клевые, веселые приключения. Не зря говорят - думай, о чем мечтаешь..." - рассказала Розите о решении согласиться на фотосессию для популярного мужского журнала.

Однако, если бы такое предложение поступило сейчас, она бы отказалась. "Я не жалею об этом шаге, но во второй раз на него не соглашусь, потому что это просто против моей сущности. В том возрасте - немногим старше двадцати, такое безумие и эксперименты еще были возможны, но теперь я гораздо лучше понимаю, чего хочу, а чего - нет. Конечно, я не монахиня, но близка к тому".