Шуплинска: выбранное время для вакцинации педагогов является оптимальным

Шуплинска добавила, что, если бы число доступных доз вакцины было большим, она боролась бы за более раннее начало вакцинации педагогов, но, принимая во внимание все обстоятельства, выбранное время является оптимальным.

Ранее Шуплинска выразила уверенность в том, что из-за медленного темпа вакцинации в стране удаленная учеба в школах будет продолжаться до конца учебного года.

Она указала, что не надеется на массовую вакцинацию учителей с 5 апреля, наоборот - из-за медленной вакцинации привита будет лишь малая часть учителей, и этого недостаточно, чтобы возобновить очные занятия во всех группах классов.