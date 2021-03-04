Чт, 4.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения.

Жестокое убийство подростка в Эстонии: осужденный проведет за решеткой более 15 лет

На момент совершения преступления Эдуарду Каску было 20 лет. ФОТО: Margus Ansu

В среду, 3 марта, Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу защитника Эдуарда Каска, поэтому вступил в силу приговор окружного суда. Каск, которого признали виновным в жестоком убийстве 16-летнего подростка, проведет в тюрьме 15 лет, 6 месяцев и 24 дня, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

В июне прошлого года Тартуский уездный суд признал Эдуарда Каска виновным в жестоком убийстве и приговорил его к 17 годам, 6 месяцам и 24 дням тюрьмы, однако в январе 2021 года Тартуский окружной суд смягчил наказание, уменьшив срок на два года, поскольку счел, что Каск не совершил убийство умышленно, а также не было найдено подтверждений, что убийство было совершенно мучительным способом.

Согласно материалам обвинения, Каск решил наказать знакомого ему 16-летнего подростка, который по мнению обвиняемого, был ему должен, поэтому утром 30 июня 2019 года Каск приехал в деревню Кюкитая Тартуского уезда и поджег жилой дом, в котором находился подросток.

Из-за пожара юноша оказался в огненной ловушке на втором этаже: он получил тяжелые ожоги и погиб в результате отравления угарным газом. Таким образом, по оценке прокуратуры, обвиняемый совершил жестокое убийство.

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