Жестокое убийство подростка в Эстонии: осужденный проведет за решеткой более 15 лет

В июне прошлого года Тартуский уездный суд признал Эдуарда Каска виновным в жестоком убийстве и приговорил его к 17 годам, 6 месяцам и 24 дням тюрьмы, однако в январе 2021 года Тартуский окружной суд смягчил наказание, уменьшив срок на два года, поскольку счел, что Каск не совершил убийство умышленно, а также не было найдено подтверждений, что убийство было совершенно мучительным способом.