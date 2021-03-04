Жестокое убийство подростка в Эстонии: осужденный проведет за решеткой более 15 лет

В июне прошлого года Тартуский уездный суд признал Эдуарда Каска виновным в жестоком убийстве и приговорил его к 17 годам, 6 месяцам и 24 дням тюрьмы, однако в январе 2021 года Тартуский окружной суд смягчил наказание, уменьшив срок на два года, поскольку счел, что Каск не совершил убийство умышленно, а также не было найдено подтверждений, что убийство было совершенно мучительным способом.
Согласно материалам обвинения, Каск решил наказать знакомого ему 16-летнего подростка, который по мнению обвиняемого, был ему должен, поэтому утром 30 июня 2019 года Каск приехал в деревню Кюкитая Тартуского уезда и поджег жилой дом, в котором находился подросток.
Из-за пожара юноша оказался в огненной ловушке на втором этаже: он получил тяжелые ожоги и погиб в результате отравления угарным газом. Таким образом, по оценке прокуратуры, обвиняемый совершил жестокое убийство.