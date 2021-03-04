"Люди в черном"? Нет, это Little Big! Возможно, это намек на новую песню для "Евровидения"
Группа Little Big разместила на своей Instagram-странице короткое видео. Фанаты предположили, что это анонс новой песни для "Евровидения-2021".
Группа Little Big разместила на своей Instagram-странице короткое видео. Фанаты предположили, что это анонс новой песни для "Евровидения-2021".
В коротком ролике участники группы Littel Big (Антон Лиссов, Софья Таюрская и Илья Прусикин) выглядят как герои фильма "Люди в черном" и стирают память участнику их предыдущего клипа Uno Дмитрию Красилову.
Кстати, участие Little Big в отборе на "Евровидение" подтвердил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
"Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители", - цитирует его Lenta.ru.
Эрнст добавил, что Little Big "также появится в эфире". Голосование пройдет в прямом эфире 8 марта.
СМИ также писали, что среди потенциальных участников "Евровидения" оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.
Напомним, международный музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерданды) с участием исполнителей из 41 страны. Допускается, что из-за пандемии коронавируса музыкальные номера для шоу будут записаны заранее.