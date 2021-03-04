"Люди в черном"? Нет, это Little Big! Возможно, это намек на новую песню для "Евровидения"

В коротком ролике участники группы Littel Big (Антон Лиссов, Софья Таюрская и Илья Прусикин) выглядят как герои фильма "Люди в черном" и стирают память участнику их предыдущего клипа Uno Дмитрию Красилову.

Кстати, участие Little Big в отборе на "Евровидение" подтвердил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

"Мы предварительно отобрали несколько участников, которые, как нам кажется, равны по уровню. Кто больше нравится - пусть решают наши зрители", - цитирует его Lenta.ru.

Эрнст добавил, что Little Big "также появится в эфире". Голосование пройдет в прямом эфире 8 марта.

СМИ также писали, что среди потенциальных участников "Евровидения" оказались Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.